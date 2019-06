YKS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçen öğrenciler, bir yandan da sınav sorularını ve cevaplarını araştırmaya başladı. Peki, YKS TYT AYT soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2019 Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

15-16 Haziran'da uygulanan YKS'nin soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların soru ve cevapları, sınavların tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde erişime açılıyor. Buna göre, 2019 YKS TYT AYT ile YDT soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. Tercih yapacak öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Hemen belirtelim ki, 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere, tercihler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Buna göre, 2019 üniversite tercih döneminin 18 Temmuz'dan başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar,SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİLpuanı almaları sağlanacaktır.

* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.