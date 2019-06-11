AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı 25-26 Mayıs'ta yapılmıştı. Sınava katılan öğrenciler heyecanla sonuçları beklerken bir yandan da üç ders sınavını detayları araştırılıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 AÖF üç ders sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25-26 Mayıs'ta uygulanan AÖF final sınavının sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. AÖF sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklanıyor. Ancak araya giren bayram tatili nedeniyle sonuçların ertelendiği tahmin ediliyor. Buna göre, sonuçların bayram tatilinin ardından yani 10-14 Haziran tarihleri arasında açıklanması düşünülüyor. Belirttiğimiz gibi tarihler tahminidir. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.