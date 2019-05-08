DGS başvuru işlemleri sona eriyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS'nin 2019 yılı sınavı için geri sayım başladı. Başvuru yapamayan öğrencileri bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2019 DGS başvuru nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2019 DGS sınavı ne zaman? İşte 2019 DGS başvuru ve sınav ile ilgili detaylar...

DGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

26 Nisan'da başlayan DGS başvuruları 8 Mayıs'ta yani bugün sona eriyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https:ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. İnternet üzerinden başvurular yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayımladığı 2019 DGS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, DGS sınav ücret ücreti 120,00 TL olarak belirlendi. Adaylar başvuru ücretlerini aşağıdaki bankalara yatırabilecekler.

BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

2019 DGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2019 DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.