AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 6-7 Nisan'da yapıldı. Mezun olabilmek için uzun süredir sınavlara hazırlanan öğrenciler, bu sınavın sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6-7 Nisan'da yapılan AÖL sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde yer alan bilgiye göre, 2019 AÖL 2. dönem sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınava katılan öğrenciler sonuçlarına AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden erişebilecek. Sonuçlar açıklandığında takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN?

2018-2019 iş takviminde yer alan bilgiye göre, AÖL 3. dönem sınav takvimi şu şekilde:

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02 - 14 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.