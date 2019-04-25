DGS başvuru işlemleri için bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanan öğrenciler başvurularını yapacaklar. ÖSYM yayınladığı sınav takvimi ile başvuruların hangi tarihte başlayacağını duyurdu. Peki, önlisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak için yapılan DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2019 DGS sınav tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun bugün içerisinde yayınlaması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça aktarmaya devam edeceğiz.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, DGS başvuru işlemleri 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin https:ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yaptıktan sonra başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar olacak?

DGS kılavuzu henüz yayınlanmadığı için başvuru ücreti de belli olmadı. Bir önceki sınavda başvuru ücreti olarak adaylardan 100 TL alınmıştı. Buna göre, 2019 yılında da başvuru ücretinin 100 TL olması bekleniyor. Net ücretin ne kadar olacağı yönün net bilgi sahibi olmak için başvuru kılavuzunun yayınlanmasını beklemek gerekiyor.

DGS başvuru ücretleri şu bankalara yatırılacak:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC' den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet ban kacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

2019 DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylara cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek. Sınavın sonuçları ise 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.