Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! 2019 LGS sayısal ve sözel örnek sorular ve cevap anahtarı

2019 Nisan ayı LGS örnek sorular listesi yayınlandı. LGS sınavına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ay yayınladığı LGS örnek sorular ile sınavlara daha da kolay hazırlanabiliyor. MEB öğrencileri çok fazla bekletmeden Nisan ayı örnek sorular listesini paylaştı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında sayısal testte 20, sözel testte 25 soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. İşte MEB tarafından yayımlanan Nisan ayı LGS örnek sorular ve cevap anahtarı...

25.04.2019 09:58 - Son Güncelleme: 25.04.2019 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





