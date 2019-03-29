Başkan Recep Tayyip Erdoğan sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programda bugün gençlerle buluştu. Bu buluşmada gençlerin sorularını yanıtladı. KYK kredileriyle ilgili bir soruyu da cevaplandırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KREDİ VE BURS AÇIKLAMASI

Bir şeyi buradan ifade edeyim. Gençler sadece burs istiyor. Ben de diyorum ki, kredi niye istemiyorsunuz? Kredi de isteyin. Burs diyelim ki 1 milyon 600 bin öğrenciden 500-600 binine burs veriyorsak; diğerine de kredi verme şansımız var. her müracaat edene biz burs veya kredi veririz. Şimdi burada kredinin bir avantajı var, siz benden iyi biliyorsunuz. Nedir o? Faiz yok, iki sigortalı bir işe girmeden ödeme de yok. Ondan sonra ödemeye başlayacaksınız. Taksitlere gelince taksitler de öyle sıkıntıya düşürücü miktarda değil dedi.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK borçlarına dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, KYK borçları hakkında "KYK borçları çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde taksitlerle ödeniyor." şeklinde konuştu.

"KYK borçları çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde taksitlerle ödeniyor. Bunlar krediden kaynaklanan borçlar. Burslar karşılıksız. Bu soruya bir Bay Kemal gibi bir de Tayyip Erdoğan gibi cevap verilir. Bay Kemal gibi cevap verirsek 'sildim gitti' der. Ama ben Erdoğan gibi cevap verirsem, ben 82 milyonun burada hakkının olduğu bir parayı korumak uğruna bunu vermem lazım. Kredide iş bulduğunuz zaman faiz yok, bu borcunuzu ödemeye çalışıyorsunuz. Taksitleri de bunların çok düşük. Harçları kaldırdık mı, kaldırdık. Sigortalı bir işe girdiğin an taksitli ve faizsiz ödüyorsun. Bunu da artık devlete çok görmeyelim."