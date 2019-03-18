KYK kredi borçları silinecek mi? İşte KYK kredi borçlarıyla ilgili son gelişmeler...

Öğrenim kredisi ve katkı kredisi alıp mezun olan birçok kişi şimdi KYK borçları silinecek mi sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan'a katıldığı canlı yayında bir öğrenci KYK borçlarıyla ilgili bir soru yöneltti. Öğrencinin sorusunun ardından Başkan Erdoğan KYK borçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarına dair detaylar üniversiteden mezun olmuş birçok kişi tarafından merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK borçlarına dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, KYK borçları hakkında "KYK borçları çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde taksitlerle ödeniyor." şeklinde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın KYK borçlarıyla ilgili yaptığı açıklama...

"KYK borçları çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde taksitlerle ödeniyor. Bunlar krediden kaynaklanan borçlar. Burslar karşılıksız. Bu soruya bir Bay Kemal gibi bir de Tayyip Erdoğan gibi cevap verilir. Bay Kemal gibi cevap verirsek 'sildim gitti' der. Ama ben Erdoğan gibi cevap verirsem, ben 82 milyonun burada hakkının olduğu bir parayı korumak uğruna bunu vermem lazım. Kredide iş bulduğunuz zaman faiz yok, bu borcunuzu ödemeye çalışıyorsunuz. Taksitleri de bunların çok düşük. Harçları kaldırdık mı, kaldırdık. Sigortalı bir işe girdiğin an taksitli ve faizsiz ödüyorsun. Bunu da artık devlete çok görmeyelim."

KYK KREDİ VE BURSU YAZ TATİLİNDE VERİLİYOR MU?

KYK'dan burs veya kredi alan öğrenciler mezun olana kadar burs ve kredi almaya devam ederler. Ancak mezun olan öğrenciler 3 aylık yaz tatili süresince burs ya da kredi imkanından yararlanamaz. Konu hakkında KYK tarafından geçmiş yıllarda yapılan açıklama şu şekildedir;

"Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir."

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATIYOR?

KYK burslarının ödenme tarihi geçtiğimiz sene aşağıdaki gibiydi:

"Kredi ve Yurtlar Kurumu, ücretleri Ocak ayının 6'sında yatırmaya başlayacak. Ve her ayın 6'sı olmak üzere; 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu günlerde ücretler Ziraat Bankası'na yatırılacak."