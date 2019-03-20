Büyük müjde! O borçlar silinecek mi?

Peki KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç silme teklifi, öğrenim kredisi borcu silinmesi için başvuru detayları… e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK borçlarına dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, KYK borçları hakkında "KYK borçları çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde taksitlerle ödeniyor." şeklinde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın KYK borçlarıyla ilgili yaptığı açıklama...

"KYK borçları çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde taksitlerle ödeniyor. Bunlar krediden kaynaklanan borçlar. Burslar karşılıksız. Bu soruya bir Bay Kemal gibi bir de Tayyip Erdoğan gibi cevap verilir. Bay Kemal gibi cevap verirsek 'sildim gitti' der. Ama ben Erdoğan gibi cevap verirsem, ben 82 milyonun burada hakkının olduğu bir parayı korumak uğruna bunu vermem lazım. Kredide iş bulduğunuz zaman faiz yok, bu borcunuzu ödemeye çalışıyorsunuz. Taksitleri de bunların çok düşük. Harçları kaldırdık mı, kaldırdık. Sigortalı bir işe girdiğin an taksitli ve faizsiz ödüyorsun. Bunu da artık devlete çok görmeyelim."