19 Mart 2025 bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Bolu, Karabük...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ülke genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler, 19 Mart 2025 Çarşamba günü için okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Fotoğraflar: AA HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR? Meteoroloji yetkililerinin açıklamalarına göre, Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas'ta kar yağışı bekleniyor. Yağışın bazı illerde yoğun kar, bazı illerde ise karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor. Yetkililer, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.