Öngörü nasıl yazılır? TDK’ya göre ön görü doğru yazılışı ayrı mı, birleşik mi?

Dilimizde sıkça karıştırılan kelimelerden biri olan "öngörü"nün doğru yazılışı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki TDK'ya göre ön görü doğru yazılışı nasıl olmalıdır? Ön görü kelimesi ayrı mı yoksa birleşik mi? İşte bilinmesi gerekenler.
Dilimizde sıkça karıştırılan kelimelerden biri olan "öngörü"nün doğru yazılışı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki TDK'ya göre ön görü doğru yazılışı nasıl olmalıdır? Ön görü kelimesi ayrı mı yoksa birleşik mi? İşte bilinmesi gerekenler.
Öngörü Nasıl Yazılır?
Türk Dil Kurumu Sözlükleri'ne göre Öngörü/Ön görü kelimelerinin doğru yazılışı "Öngörü" şeklindedir.
Öngörü Kelimesinin Cümlede Kullanımı Nasıl Olmalıdır?
Senin bu konudaki öngörün doğru mu?
Öngörü ✔️ (Doğru)
Ön görü ❌ (Yanlış)