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Öngörü nasıl yazılır? TDK'ya göre ön görü doğru yazılışı ayrı mı, birleşik mi?

Türkçede sıkça karıştırılan kelimelerden biri olan "öngörü"nün doğru yazılışı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki TDK'ya göre ön görü doğru yazılışı nasıl olmalıdır? Ön görü kelimesi ayrı mı yoksa birleşik mi?

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 13:33 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 13:33
Öngörü nasıl yazılır? TDK’ya göre ön görü doğru yazılışı ayrı mı, birleşik mi?

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Dilimizde sıkça karıştırılan kelimelerden biri olan "öngörü"nün doğru yazılışı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki TDK'ya göre ön görü doğru yazılışı nasıl olmalıdır? Ön görü kelimesi ayrı mı yoksa birleşik mi? İşte bilinmesi gerekenler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öngörü Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu Sözlükleri'ne göre Öngörü/Ön görü kelimelerinin doğru yazılışı "Öngörü" şeklindedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öngörü Kelimesinin Cümlede Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Senin bu konudaki öngörün doğru mu?

Öngörü ✔️ (Doğru)
Ön görü ❌ (Yanlış)