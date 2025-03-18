Öngörü nasıl yazılır? TDK’ya göre ön görü doğru yazılışı ayrı mı, birleşik mi?

Dilimizde sıkça karıştırılan kelimelerden biri olan "öngörü"nün doğru yazılışı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki TDK'ya göre ön görü doğru yazılışı nasıl olmalıdır? Ön görü kelimesi ayrı mı yoksa birleşik mi? İşte bilinmesi gerekenler.