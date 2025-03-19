Kadraj Galeri Kadraj İkon Kutup havası 48 ili vuracak! İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji saat verdi: Fırtına ile kuvvetlenecek!

Kutup havası 48 ili vuracak! İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji saat verdi: Fırtına ile kuvvetlenecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir bölümünde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 48 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Karla karışık yağmur, sağanak ve fırtınanın etkili olacağı illerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde özellikle kentin batısında yer alan Çatalca ve Silivri'de kar yağışı etkili oldu. Peki bugün İstanbul'da kar yağacak mı? İşte 19 Mart il il hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 07:40 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 07:40
Kutup havası 48 ili vuracak! İstanbul’da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji saat verdi: Fırtına ile kuvvetlenecek!

Geçtiğimiz hafta boyunca Türkiye, mayıs sonu ve haziran başında beklenen sıcak havaların tadını çıkarırken, pazartesi akşam saatlerinde yaşanan ani bir soğuma yurt genelinde beklenmedik bir hava değişimine yol açtı. Hava sıcaklıkları hızla düştü ve dün İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı başladı. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte hava durumu raporu.

Kutup havası 48 ili vuracak! İstanbul’da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji saat verdi: Fırtına ile kuvvetlenecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 48 İle Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 48 ili için sarı kodlu uyarı yaptı.

Uyarı kapsamında Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak ve Osmaniye illeri yer alıyor.

Kutup havası 48 ili vuracak! İstanbul’da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji saat verdi: Fırtına ile kuvvetlenecek!

Mart Sürprizlere Devam Ediyor: Yağışlı ve Soğuk Bir Hafta Kapıda

Mart ayının ortalarına yaklaşırken hava durumu sürprizlerle dolu bir seyir izlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan sıcak hava dalgası yerini sert bir soğuk hava sistemine bırakıyor. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların aniden düşeceğini ve yurdun büyük bölümünde sağanak yağışların görüleceğini belirtiyor.

Kutup havası 48 ili vuracak! İstanbul’da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji saat verdi: Fırtına ile kuvvetlenecek!

Ani Sıcaklık Düşüşü Kapıda

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, kuzey enlemlerden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklarda dramatik bir düşüş yaşanacağını vurguladı. Özdemir, "Arktik bölgelerdeki soğuk hava kütleleri, baharın gelişiyle birlikte kısmen zayıflasa da batılı rüzgârların yavaşlaması ve jet akımlarındaki değişimler atmosferde bozulmalara yol açıyor. Bu durum, sıcaklıkların bir anda düşmesine ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep oluyor." dedi.

Kutup havası 48 ili vuracak! İstanbul’da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji saat verdi: Fırtına ile kuvvetlenecek!

Özdemir ayrıca, "Günlerin uzaması ve güneşlenme süresinin artması, karaların ve denizlerin ısınmasına neden oluyor. Ancak bu süreçte üzerimize gelen soğuk hava dalgaları, kuvvetli rüzgar ve yağışlarla birlikte etkili oluyor. Şu anda da böyle bir hava değişimine girdik. Mart ayı bu yıl da sürprizlerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.