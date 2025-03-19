Kutup havası 48 ili vuracak! İstanbul’da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji saat verdi: Fırtına ile kuvvetlenecek!

Özdemir ayrıca, "Günlerin uzaması ve güneşlenme süresinin artması, karaların ve denizlerin ısınmasına neden oluyor. Ancak bu süreçte üzerimize gelen soğuk hava dalgaları, kuvvetli rüzgar ve yağışlarla birlikte etkili oluyor. Şu anda da böyle bir hava değişimine girdik. Mart ayı bu yıl da sürprizlerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.