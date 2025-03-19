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Hiç kimse nasıl yazılır? TDK’ye göre “hiçkimse” doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi kurallarına uygun olarak kelimelerin doğru yazılması ve kullanılması gerekiyor. Günlük hayatta sıkça kullanılan “hiç kimse” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Peki "hiç kimse" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “hiç kimse” kelimesinin doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 14:10
Hiç kimse nasıl yazılır? TDK’ye göre hiçkimse doğru yazılışı nedir?

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Türkçede, özellikle günlük dilde sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "hiç kimse" kelimesidir. Peki TDK'ye göre "hiç kimse" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

HİÇ KİMSE NASIL YAZILIR?

Hiç kimse kelimesinin doğru yazımı "hiç kimse" olarak yazılır.

✅ Doğru yazımı: Hiç kimse

❎ Yanlış yazımı: Hiçkimse

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "HİÇ KİMSE" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre doğru kullanımı "hiç kimse" şeklinde ayrı yazılmalıdır.

Örnek Cümleler:

Hiç kimse bana yardımcı olmadı.

Hiç kimse onun kadar cesur değildi.