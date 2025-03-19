Hiç kimse nasıl yazılır? TDK’ye göre “hiçkimse” doğru yazılışı nedir?

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Türkçede, özellikle günlük dilde sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "hiç kimse" kelimesidir. Peki TDK'ye göre "hiç kimse" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) HİÇ KİMSE NASIL YAZILIR? Hiç kimse kelimesinin doğru yazımı "hiç kimse" olarak yazılır. ✅ Doğru yazımı: Hiç kimse ❎ Yanlış yazımı: Hiçkimse