Hiç kimse nasıl yazılır? TDK’ye göre “hiçkimse” doğru yazılışı nedir?

Türkçede, özellikle günlük dilde sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "hiç kimse" kelimesidir. Peki TDK'ye göre "hiç kimse" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…
Türkçede, özellikle günlük dilde sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "hiç kimse" kelimesidir. Peki TDK'ye göre "hiç kimse" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…
HİÇ KİMSE NASIL YAZILIR?
Hiç kimse kelimesinin doğru yazımı "hiç kimse" olarak yazılır.
✅ Doğru yazımı: Hiç kimse
❎ Yanlış yazımı: Hiçkimse
TDK'YE GÖRE "HİÇ KİMSE" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?
Türk Dil Kurumu'na göre doğru kullanımı "hiç kimse" şeklinde ayrı yazılmalıdır.
Örnek Cümleler:
Hiç kimse bana yardımcı olmadı.
Hiç kimse onun kadar cesur değildi.