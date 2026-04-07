İnsanlığın uzay yolculuğu yalnızca bilimsel başarılarla değil aynı zamanda şaşırtıcı, tuhaf ve zaman zaman duygusal hikayelerle de dolu. İşte uzay tarihinin en ilginç ve az bilinen hikayeleri.
Savaş teknolojisinden uzaya
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından roket teknolojisi, uzay yarışının temelini oluşturdu. Bilim insanlarının geliştirdiği sistemler daha sonra Ay görevlerinde kullanıldı. Askerî amaçlarla geliştirilen roketler kısa sürede bilimsel keşiflerin aracı haline geldi ve insanlığı uzaya taşıdı.
UFO gözlemleri ve gerçekler
HistoryExtra'da yer alan habere göre bazı astronotlar görev sırasında tanımlanamayan cisimler gördüklerini bildirdi. Örneğin James McDivitt, uzayda garip bir nesne gözlemledi. Ancak bu tür olaylar genellikle uzay aracı parçaları ya da doğal fenomenlerle açıklanıyor. Komplo teorilerinin aksine bilimsel yaklaşım ön planda tutuluyor.
Uzayın ilk yolcusu Laika
İnsanlı görevler öncesinde birçok hayvan uzaya gönderildi. Bunların en bilineni Laika adlı köpekti. 3 Kasım 1957'de Laika, Dünya'nın yörüngesine giren ilk hayvan oldu.
Ay yolcusu kaplumbağalar
1968'de fırlatılan Zond 5 görevi Ay'ın etrafında dolaşan ilk canlıları (kaplumbağalar) taşıdı. Görev başarıyla tamamlandı ve hayvanlar Dünya'ya döndü. Bu deney uzun süreli uzay yolculuklarının mümkün olduğunu gösterdi.
Uzayda mahsur kalan kozmonot
Sovyetler Birliği'nin dağılması sırasında uzayda bulunan Sergei Krikalev, Dünya'ya dönemeyen bir astronot olarak tarihe geçti. Planlanandan çok daha uzun süre uzayda kalan Krikalev, "son Sovyet vatandaşı" olarak anıldı.
Uzayda goril krizi
Astronot Scott Kelly, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda goril kostümü giyerek bir arkadaşını korkuttu. Bu anlar, uzay görevlerinin sadece ciddi değil aynı zamanda insani ve mizahi yönler de taşıdığını gösteriyor.
Bagajda kaçak sandviç
Mart 1965'te John Young Gemini III görevi sırasında yörüngeye gizlice bir sandviç götürdü. Young, o dönemde bunu "eğlenceli bir fikir" olarak değerlendirse de NASA yetkilileri aynı fikirde değildi. Özellikle sandviçten dökülebilecek kırıntıların hassas ekipmanlara zarar verebileceği endişesi bu tür şakalara karşı ciddi bir tepki oluşmasına neden olmuştu.
(Haber kapağında kullanılan fotoğraf The New Yorker'dan servis edilmiştir.)