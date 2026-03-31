Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki uçuş doktorları olay sırasında ekibe destek verdi ve kalp krizi ihtimali elendi. Tıpkı yıldırım çarpması gibi Doktorlar kalp krizi ihtimalini eledi. Ayrıca Fincke, boğulma gibi bir durumun da söz konusu olmadığını belirtti. Buna rağmen olayın kesin nedeni henüz tespit edilemedi. Uzmanlar olayın uzun süreli ağırlıksızlık ortamıyla ilişkili olabileceğini değerlendiriyor. Fincke bu durumu "çok hızlı bir yıldırım çarpması gibi" olarak tanımladı.

NASA, uzun süreli ağırlıksızlık ortamının etkilerini anlamak için diğer astronotların tıbbi kayıtlarını inceliyor.Fotoğraf:AA Tıbbi kayıtlar incelendi ScienceAlert'te yer alan habere göre olay sırasında uzay istasyonundaki ultrason cihazı aktif şekilde kullanıldı. Dünya'ya döndükten sonra ise Fincke kapsamlı tıbbi testlerden geçirildi. NASA, benzer durumların daha önce yaşanıp yaşanmadığını anlamak için diğer astronotların tıbbi kayıtlarını da inceliyor.