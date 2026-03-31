Uluslararası Uzay İstasyonu'nda rutin görevini sürdüren deneyimli bir NASA astronotu, aniden konuşma yetisini kaybederek herkesi şaşkına çevirdi. Saniyeler içinde gelişen ve kısa sürede sona eren bu sıra dışı sağlık krizi, uzay ajansının ilk tıbbi tahliye kararını almasına neden oldu. Olayın üzerinden zaman geçmesine rağmen uzmanlar hala bu beklenmedik durumun arkasındaki nedeni netleştirebilmiş değil.
Olay nasıl gerçekleşti?
Dört kez uzaya çıkan NASA astronotu Mike Fincke, olayın 7 Ocak akşamı, ertesi gün yapacağı uzay yürüyüşü için hazırlanırken gerçekleştiğini anlattı. Astronot, akşam yemeği sırasında bir anda konuşamaz hale geldi. Fincke, olayın tamamen beklenmedik olduğunu ve "inanılmaz derecede hızlı" geliştiğini ifade etti. Herhangi bir ağrı hissetmediğini belirten astronotun durumu ekip arkadaşlarının dikkatini çekti.
Mürettebat hızla müdahale etti
Fincke'nin sıkıntıda olduğunu fark eden mürettebat arkadaşları saniyeler içinde harekete geçti. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ekip, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi ile iletişime geçerek uçuş doktorlarından destek aldı. Astronot, yaklaşık 20 dakika süren olayın ardından kendini yeniden iyi hissettiğini ve o günden sonra benzer bir durum yaşamadığını söyledi.
Tıpkı yıldırım çarpması gibi
Doktorlar kalp krizi ihtimalini eledi. Ayrıca Fincke, boğulma gibi bir durumun da söz konusu olmadığını belirtti. Buna rağmen olayın kesin nedeni henüz tespit edilemedi. Uzmanlar olayın uzun süreli ağırlıksızlık ortamıyla ilişkili olabileceğini değerlendiriyor. Fincke bu durumu "çok hızlı bir yıldırım çarpması gibi" olarak tanımladı.
Tıbbi kayıtlar incelendi
ScienceAlert'te yer alan habere göre olay sırasında uzay istasyonundaki ultrason cihazı aktif şekilde kullanıldı. Dünya'ya döndükten sonra ise Fincke kapsamlı tıbbi testlerden geçirildi. NASA, benzer durumların daha önce yaşanıp yaşanmadığını anlamak için diğer astronotların tıbbi kayıtlarını da inceliyor.
Görev iptal edildi
Yaşanan sağlık sorunu nedeniyle planlanan uzay yürüyüşü iptal edildi. Bu görev Fincke'nin 10. uzay yürüyüşü olacaktı. Ayrıca bu olay mürettebatın planlanandan bir aydan fazla erken Dünya'ya dönmesine neden oldu. SpaceX kapsülüyle 15 Ocak'ta geri getirilen ekip doğrudan hastaneye sevk edilmişti.
Her zaman iyimser olduğunu vurgulayan Fincke, bir gün tekrar uzaya dönmeyi umduğunu ifade etti. Bu olay, uzayda insan sağlığına dair bilinmeyenlerin hâlâ önemli bir araştırma alanı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.