Şara Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile görüştü: Gündem YPG'nin entegrasyonu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile bir araya geldi. Görüşmede, YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı.

Şara Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile görüştü: Gündem YPG'nin entegrasyonu
  • Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, YPG elebaşları Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed ile Şam'da görüştü.
  • Görüşmede YPG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı.
  • Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakat sağlanmıştı.
  • Mutabakat kapsamında YPG'nin işgali altındaki idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devri öngörülüyor.
  • Görüşmede Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi Tuğgeneral Ziyad el Ayiş de hazır bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed ile görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Cumhurbaşkanı Şara ile Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed'le başkent Şam'da bir araya geldi.

GÜNDEM YPG'NİN ENTEGRASYONU

Görüşmede, YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı.

Örgütle varılan mutabakatın uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi Tuğgeneral Ziyad el Ayiş de görüşmede hazır bulundu.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre, örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.

