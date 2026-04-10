Tek risk kanser değil

Uzay radyasyonu genellikle kanser riskiyle ilişkilendirilse de etkiler bununla sınırlı değil. Uzmanlara göre:

Merkezi sinir sistemi etkilenebiliyor

Dolaşım sistemi zarar görebiliyor

Beyin iltihabı riski artabiliyor

Parkinson benzeri nörolojik hastalıklarla bağlantı kurulabiliyor

Bu nedenle Artemis 2 uzun vadeli uzay görevleri için kritik veri sağlayan bir test ortamı olarak görülüyor.

Psikolojik zorlukları neler?

Görevde sadece fiziksel değil psikolojik etkiler de yakından izleniyor. Küçük yaşam alanları uzun süreli izolasyon ve Dünya'dan uzaklık mürettebat üzerinde önemli bir mental baskı oluşturabiliyor.

NASA uzmanları Uluslararası Uzay İstasyonu'nun geniş yaşam alanlarıyla karşılaştırıldığında Orion kapsülünü "bir karavana geçiş" benzetmesiyle tanımlayarak bu farkın psikolojik etkilerine dikkat çekiyor.