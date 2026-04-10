Tek risk kanser değil
Uzay radyasyonu genellikle kanser riskiyle ilişkilendirilse de etkiler bununla sınırlı değil. Uzmanlara göre:
- Merkezi sinir sistemi etkilenebiliyor
- Dolaşım sistemi zarar görebiliyor
- Beyin iltihabı riski artabiliyor
- Parkinson benzeri nörolojik hastalıklarla bağlantı kurulabiliyor
Bu nedenle Artemis 2 uzun vadeli uzay görevleri için kritik veri sağlayan bir test ortamı olarak görülüyor.
Psikolojik zorlukları neler?
Görevde sadece fiziksel değil psikolojik etkiler de yakından izleniyor. Küçük yaşam alanları uzun süreli izolasyon ve Dünya'dan uzaklık mürettebat üzerinde önemli bir mental baskı oluşturabiliyor.
NASA uzmanları Uluslararası Uzay İstasyonu'nun geniş yaşam alanlarıyla karşılaştırıldığında Orion kapsülünü "bir karavana geçiş" benzetmesiyle tanımlayarak bu farkın psikolojik etkilerine dikkat çekiyor.