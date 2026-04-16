ABD bir üsten daha çekildi: Kontrol Suriye ordusunda
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisinin, Suriye resmi haber ajansı SANAda yayımlanan açıklamasına göre, Suriye ordusu birlikleri, uluslararası koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Haseke kırsalındaki Kasrek Hava Üssü'nü devraldı.
ABD ordusunun çekildiği Haseke'deki Kasrek Hava Üssü, Suriye ordusunun kontrolüne geçti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerinin tahliyesinin ardından terör örgütü YPG'ye bağlı unsurlar üssün içindeki bazı araçları ateşe verdi.
SURİYE ORDUSU DEVRALDI
Kasrek Hava Üssü daha sonra Suriye ordusunun kontrolüne geçti.
ABD ordusu halihazırda Kamışlı ve Haseke'de güvenlik ofisleri ile İstirahat el-Vezir Üssü'nde varlığını sürdürüyor.