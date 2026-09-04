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Volkswagen'de 50 bin kişilik işten çıkarma planı onaylandı: Araç portföyü 2035'e kadar yüzde 50 daralacak

İsrail savunma sanayi şirketi Rafael ile Osnabrück fabrikasında Demir Kubbe bileşenleri üretmek üzere anlaşma yaptığı gündeme gelen ve küresel rekabet ile Asya pazarındaki daralma nedeniyle kapsamlı bir revizyon planına onay veren Volkswagen, dünya genelinde 50 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

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Volkswagen'de 50 bin kişilik işten çıkarma planı onaylandı: Araç portföyü 2035'e kadar yüzde 50 daralacak

Volkswagen Denetleme Kurulu, şirketin rekabet gücünü artırmak ve maliyetleri düşürmek adına 50 bin kişinin daha işten çıkarılmasını öngören kapsamlı revizyon planına onay verdi.

Volkswagen logosu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Volkswagen logosu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

50 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulu tarafından sunulan ve "Gelecek Planı" adı verilen kapsamlı revizyonun denetleme kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, artan küresel rekabet, değişen talep dengeleri ve otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşüm karşısında, iş gücü kapasitesinin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre plan, küresel çapta 50 bin ek istihdam azaltımını, model çeşitliliğinin azaltılmasını ve endüstriyel ayak izinin küçültülmesini öngörüyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında ayrıca araç portföyünün 2035 yılına kadar yüzde 50 daraltılması hedefleniyor.

TOPLAM İŞTEN ÇIKARMALARIUN SAYISI 100 BİN KİŞİYİ BULABİLİR

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu kararın şirketin geleceği için çok güçlü bir sinyal olduğunu belirterek, "İkonik markalarımızı daha çekici, daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmek için önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca avro yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.

İşten çıkarılan kişi sayısının 100.000'i bulabileceği belirtildi.İşten çıkarılan kişi sayısının 100.000'i bulabileceği belirtildi.

Alman basını toplamda işten çıkarmaların 100 bin kişiyi bulabileceğini ileri sürerken, Volkswagen yetkililerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan söz konusu 50 bin kişi, şirketin dünya genelindeki yaklaşık 650 bin çalışanının yaklaşık yüzde 8'ine tekabül ediyor.

KARARIN ALINMASINDA ASYA PAZARINDAKİ GERİLEME ETKİLİ OLDU

Küresel otomotiv üreticisinin bu radikal kararı almasında, özellikle Asya pazarındaki gerileme etkili oldu. Volkswagen, en kritik pazarlarından biri olan Çin'deki satış kayıpları nedeniyle yılın ilk yarısında vergi sonrası karında yüzde 30'luk sert bir düşüş yaşamıştı.

Araç portföyünün de 2035 yılına kadar yüzde 50 daraltılması hedeflendiği belirtildi.Araç portföyünün de 2035 yılına kadar yüzde 50 daraltılması hedeflendiği belirtildi.

Gözlerin çevrildiği kurul onayı, aynı zamanda şirketteki büyük bir kurumsal krizin de önüne geçti. Alman basınındaki haberlere göre, şirketin sahibi konumundaki Porsche ve Piëch aileleri ile yönetim kurulu, planın reddedilmesi halinde "olağanüstü genel kurul" çağrısı yapma tehdidinde bulunmuştu.

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