Volkswagen Denetleme Kurulu, şirketin rekabet gücünü artırmak ve maliyetleri düşürmek adına 50 bin kişinin daha işten çıkarılmasını öngören kapsamlı revizyon planına onay verdi.

Volkswagen logosu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

50 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulu tarafından sunulan ve "Gelecek Planı" adı verilen kapsamlı revizyonun denetleme kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, artan küresel rekabet, değişen talep dengeleri ve otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşüm karşısında, iş gücü kapasitesinin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre plan, küresel çapta 50 bin ek istihdam azaltımını, model çeşitliliğinin azaltılmasını ve endüstriyel ayak izinin küçültülmesini öngörüyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında ayrıca araç portföyünün 2035 yılına kadar yüzde 50 daraltılması hedefleniyor.

TOPLAM İŞTEN ÇIKARMALARIUN SAYISI 100 BİN KİŞİYİ BULABİLİR

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu kararın şirketin geleceği için çok güçlü bir sinyal olduğunu belirterek, "İkonik markalarımızı daha çekici, daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmek için önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca avro yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.