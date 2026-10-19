Ayrıca ülke genelinde 1.307 yeni şüpheli enfeksiyon ve 35 doğrulanmış enfeksiyon vakası rapor edildi.

Reuters'ın haberine göre, Bangladeş'te Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, toplam can kayıplarının 104'ünü laboratuvar onaylı doğrulanmış kızamık vakaları oluşturuyor.

Bangladeş'te kızamık benzeri belirtiler nedeniyle 5 çocuğun daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 1.201'e yükseldi. Bangladeş Sağlık Bakanlığı yetkilileri son 24 saat içinde ülke genelinde 1.300'den fazla yeni şüpheli enfeksiyon vakasının rapor edildiğini duyurdu. Mart ortasından bu yana bildirilen toplam şüpheli vaka sayısı, 214.000 sınırını aşarak küresel düzeyde bu yıl kaydedilen en yüksek rakamlardan birine ulaştı.

Bangladeş'te kızamığa bağlı ölümlerin sayısı 1.201'e yükseldi. (Foto: Reuters)

Mart ortasında bildirilen ölümcül salgından bu yana şüpheli vakaların sayısı 214.000'i aşarken, 23.000'den fazla doğrulanmış vakaya ulaşıldı.

Bangladeş tarihsel olarak kızamığa karşı toplumsal bağışıklığa sahipti ancak son yıllarda azalan aşılama oranları nedeniyle bu bağışıklık kaybedildi. Nisan ayından bu yana Sağlık Bakanlığı, rutin aşılamalara ek olarak özel programlar aracılığıyla 20 milyondan fazla çocuğu aşıladı.

SALGININ ARKA PLANI

Bangladeş, uzmanların diğer ülkelere düşen aşılama oranlarının ölümcül riski konusunda bir uyarı niteliğinde olduğunu belirttiği bir kızamık salgınıyla mücadele ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, rutin aşılama programı 2025 yılında sekteye uğrayan Bangladeş, salgının Mart ortasındaki başlangıcından 9 Ekim'e kadar 22.000'i laboratuvar onaylı olmak üzere 202.000 şüpheli kızamık vakası bildirdi ve bu rakam, bu yıl herhangi bir ülkenin bildirdiği en yüksek şüpheli vaka sayısı oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, son derece bulaşıcı olan bu hastalık nedeniyle bugüne kadar 1.147 kişinin hayatını kaybettiğini, bildirilen ölümlerin %94'ünün 5 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğunu açıkladı.

Başbakanlık Sağlık İşleri Özel Asistanı Ziauddin Hyder Eylül ayında Reuters'a yaptığı açıklamada, hükümetin salgını sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

"OĞLUMU DEFNETTİKTEN SONRA GELDİLER"

178 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesinin en kötü etkilenen bölgelerinden biri olan kuzeydoğudaki Sylhet'te, aşı olmamış 2 yaşındaki Arman Hossain, ailenin aracını satarak karşıladığı hastane masraflarıyla tedaviye yatırılmasından 24 saat sonra Temmuz ayında hayatını kaybetti.