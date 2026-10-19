Bangladeş’te kızamık kabusu büyüyor: Can kaybı 1.201’i aştı! Salgın krizi gittikçe artıyor
Bangladeş’te kızamık nedeniyle 5 çocuğun daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1.201’e ulaştı. Mart ortasından bu yana bildirilen şüpheli vaka sayısı 214.000’i aştı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ölümlerin büyük çoğunluğunu 5 yaş altı çocuklar oluştururken, Bangladeş hükümeti rutin aşılamalara ek olarak milyonlarca çocuk için acil kampanyalar başlattı. Buna rağmen azalan aşılama oranları, sağlık personeli açığı, lojistik aksaklıklar ve uzak bölgelerdeki bazı ailelere aşı ekiplerinin zamanında ulaşamaması gibi faktörler salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırmaya devam ediyor.
Bangladeş'te kızamık benzeri belirtiler nedeniyle 5 çocuğun daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 1.201'e yükseldi. Bangladeş Sağlık Bakanlığı yetkilileri son 24 saat içinde ülke genelinde 1.300'den fazla yeni şüpheli enfeksiyon vakasının rapor edildiğini duyurdu. Mart ortasından bu yana bildirilen toplam şüpheli vaka sayısı, 214.000 sınırını aşarak küresel düzeyde bu yıl kaydedilen en yüksek rakamlardan birine ulaştı.
BANGLADEŞ'TE KIZAMIK SALGINI: ÇOCUK ÖLÜMLERİ 1201'İ AŞTI
Reuters'ın haberine göre, Bangladeş'te Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, toplam can kayıplarının 104'ünü laboratuvar onaylı doğrulanmış kızamık vakaları oluşturuyor.
Ayrıca ülke genelinde 1.307 yeni şüpheli enfeksiyon ve 35 doğrulanmış enfeksiyon vakası rapor edildi.
Mart ortasında bildirilen ölümcül salgından bu yana şüpheli vakaların sayısı 214.000'i aşarken, 23.000'den fazla doğrulanmış vakaya ulaşıldı.
Bangladeş tarihsel olarak kızamığa karşı toplumsal bağışıklığa sahipti ancak son yıllarda azalan aşılama oranları nedeniyle bu bağışıklık kaybedildi. Nisan ayından bu yana Sağlık Bakanlığı, rutin aşılamalara ek olarak özel programlar aracılığıyla 20 milyondan fazla çocuğu aşıladı.
SALGININ ARKA PLANI
Bangladeş, uzmanların diğer ülkelere düşen aşılama oranlarının ölümcül riski konusunda bir uyarı niteliğinde olduğunu belirttiği bir kızamık salgınıyla mücadele ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, rutin aşılama programı 2025 yılında sekteye uğrayan Bangladeş, salgının Mart ortasındaki başlangıcından 9 Ekim'e kadar 22.000'i laboratuvar onaylı olmak üzere 202.000 şüpheli kızamık vakası bildirdi ve bu rakam, bu yıl herhangi bir ülkenin bildirdiği en yüksek şüpheli vaka sayısı oldu.
Dünya Sağlık Örgütü, son derece bulaşıcı olan bu hastalık nedeniyle bugüne kadar 1.147 kişinin hayatını kaybettiğini, bildirilen ölümlerin %94'ünün 5 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğunu açıkladı.
Başbakanlık Sağlık İşleri Özel Asistanı Ziauddin Hyder Eylül ayında Reuters'a yaptığı açıklamada, hükümetin salgını sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.
"OĞLUMU DEFNETTİKTEN SONRA GELDİLER"
178 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesinin en kötü etkilenen bölgelerinden biri olan kuzeydoğudaki Sylhet'te, aşı olmamış 2 yaşındaki Arman Hossain, ailenin aracını satarak karşıladığı hastane masraflarıyla tedaviye yatırılmasından 24 saat sonra Temmuz ayında hayatını kaybetti.
Aşı olmamış 4 yaşındaki kız kardeşi ise hayatta kaldı.
26 yaşındaki babası Amin Mia, Sylhet'teki uzak köylerine zamanında aşı teklif etmek için hiçbir sağlık çalışanının gelmediğini belirterek, "Ben oğlumu defnettikten sonra geldiler" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü, kızamığın normalde her 1.000 vakadan iki veya üç kişiyi öldürdüğünü, ancak yetersiz beslenme gibi faktörler nedeniyle yoksul ülkelerde hastalığın daha ölümcül olabileceğini belirtiyor.
"HİÇBİR SAĞLIK ÇALIŞANI GELİP BİZE HABER VERMEDİ"
Yine Sylhet bölgesindeki Chhatak kasabasında, 30 yaşındaki marangoz Humayun Rashid'in aşı olmamış 9 aylık kızı Haziran ayında öldü. Labiba Akter, acil durum programının aşı yaşını 9'dan 6 aya indirdiği Nisan ayında aşı olabilirdi. Babası, "Hiçbir sağlık çalışanı gelip bize haber vermedi" dedi.
Mayıs ayında Sağlık Bakanı Sardar Md. Sakhawat Husain, acil durum kampanyasının salgın merkezlerindeki vakaları "sıfıra yakın" bir seviyeye getirdiğini ve salgının kontrol altında olduğunu söylemişti.
Ancak Bangladeş, yüksek ateş, öksürük ve karakteristik döküntülere yol açan kızamıkta Eylül ayında günlük ortalama 1.198 yeni vaka kaydetti. Bu rakam, Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek aylık toplamı oluşturdu.
Bangladeş, kızamık salgınına karşı Nisan ve Mayıs aylarında yaklaşık 20 milyon çocuğun aşılandığı acil bir program başlatsa da, Haziran verileri bu sürecin 4 milyon çocuğu es geçtiğini ortaya koydu. 14 Eylül'de Reuters'a konuşan Başbakanlık danışmanı Hyder "Bir boşluk var" diyerek aşı tereddüdünü suçlarken, bazı belgeler zaman darlığı nedeniyle hazırlık kontrollerinin tek tura indirildiğini gösterdi. Sylhet'te bazı aileler aşı ekiplerini hiç görmediklerini ifade etti.
Eylül sonunda 3,4 milyon çocuğu hedefleyen yeni bir kampanya başlatan hükümet, Sağlık Bakanı'nın "Hiçbir çocuğun geride kalmaması için köylerdeki insanları dahil edeceğiz" sözleriyle eksikler kapatılmaya çalışılıyor. Ancak çocukların %40'ının kayıtsız olması, kadro açıklarının üçte bire ulaşması, eş zamanlı dang humması salgını ve 100 yataklı Şehit Şemseddin Ahmed Hastanesi'nde 178 hastanın tedavi görmesi gibi büyük zorluklar yaşanmaya devam ediyor.