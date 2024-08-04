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Vatikan'dan Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki LGBT dayatmaları ve "Son Akşam Yemeği" skandalına tepki

Toplum yapısını alenen hedef alan LGBT terörü Paris 2024 Olimpiyatları’nda da hortladı. Özellikle Hz. İsa’yı konu alan “Son Akşam Yemeği” tablosunun alaycı şekilde tasvir edilmesi Hristiyanları ayağa kaldırdı. Son olarak Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış gösterileri nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Tüm dünyanın ortak değerleri paylaşmak üzere bir araya geldiği prestijli bir etkinlikte, dine yönelik gülünç imalarda bulunulmamalıdır." ifadesine yer verildi.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 06:40 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 06:44
Vatikan’dan Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki LGBT dayatmaları ve Son Akşam Yemeği skandalına tepki

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Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Hz. İsa'nın 'Son Akşam Yemeği' tablosunun 'drag queenler' tarafından tasvir edilmesi tepki çekti.

Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında 26 Temmuz'da Sen Nehri'nde yapılan açılış töreninde, 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahta geçit yaptı.

Yaklaşık 4 saat süren tören, canlı performansların yanı sıra hazırlanan videolarla desteklenen televizyon yayınlarıyla dünya genelinde takip edildi.

Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.

Törende sergilenen performanslar ise LGBT propagandası yapıldığı ve Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosunun "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) gösterisiyle canlandırılmasıyla dine hakaret edildiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.

Vatikan'dan Fransa'nın ev sahipliğindeki Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz'daki açılış gösterilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, gösterilerden üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Tüm dünyanın ortak değerleri paylaşmak üzere bir araya geldiği prestijli bir etkinlikte, dine yönelik gülünç imalarda bulunulmamalıdır." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?
Paris 2024 Olimpiyatları, 26 Temmuz akşamı yapılan açılış töreniyle başladı. Açılış töreni pek çok konuda tartışmalara yol açtı, en çok konuşulan ise drag queenlerin canlandırdığı 'Son Akşam Yemeği' tablosu oldu.

Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.

REKLAMLARINI GERİ ÇEKTİLER

ABD merkezli teknoloji şirketi C Spire, tören sonrasında yaptığı açıklamada, "Paris Olimpiyatları'nın açılış törenleri sırasında Son Akşam Yemeği'yle alay edilmesi bizi şok etti. C Spire olarak Olimpiyatlar'dan reklamlarımızı çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

KİLİSİLERDEN ORTAK TEPKİ

Ortadoğu Kiliseler Konseyi (MECC) ise, "Fransa'daki Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde olanları, Hristiyanlıktaki ve dünyadaki milyarlarca insan için kutsal olan şeyin alay konusu olduğunu gördük. Özgürlük, çeşitlilik ve yaratıcılık, başkalarının inançlarına hakaret etmekle veya insan kalitesiyle hiçbir ilgisi olmayan şekillerde onlarla alay etmekle bağdaşmaz" açıklamasını yaptı.

Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.

GERİ VİTES: HİÇBİR DİNE SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEDİK
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tepkiler sonrasında yaptığı açıklamada herhangi bir dine saygısızlık gösterme niyetinde olmadıklarının altını çizerek, "Açıkçası hiçbir dini gruba saygısızlık etmek gibi bir niyetimiz yoktu. Aksine, hoşgörü ve topluluk gösterme niyetindeydik. Eğer insanlar herhangi bir şekilde alındıysa özür dileriz" dedi.

SANAT YÖNETMENİ THOMAS JOLLY'DAN ŞOK AÇIKLAMA
BFMTV'nin Le live Week-end programına konuk olan Paris Olimpiyatları açılış töreninin sanat yönetmeni Thomas Jolly ve kostüm yönetmeni Daphne Bürki tartışma yaratan açılışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.

HZ. İSA DEĞİL BİR PAGAN ŞENLİĞİ CANLANDIRILMIŞ
Sunucunun açılış töreninin genel olarak kamuoyunda "çok iyi" karşılandığını ancak "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırıldığı sahnenin tepki topladığını dile getirmesi üzerine Jolly, tartışma yaratan performansta ilham kaynağının Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosu olmadığını belirtti.

Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.

Jolly, tartışmalı canlandırma sahnesinde, Hz. İsa'nın değil Yunan mitolojisindeki şarap tanrısı Dionisos'in konu edildiğini ileri sürdü.

Jolly, "İlk başta masaya gelen Dionisos var. Neden Dionisos var. Çünkü Dionisos Yunan mitolojisinde kutlamaların, şarabın tanrısı ve Sen nehri tanrıçası Sequana'nın babası. Burda fikir Olimpos tanrıları ile bağlantılı büyük bir pagan şenliği" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını "alay etmek üzerine kurmadığını dile getiren Jolly, amacının "yapıcı ve uzlaştırıcı" bir açılış töreni yapmak olduğunu savundu.

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