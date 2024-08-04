Vatikan'dan Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki LGBT dayatmaları ve "Son Akşam Yemeği" skandalına tepki

Paris Olimpiyat Oyunları açılışında skandal LGBT dayatması.

Jolly, tartışmalı canlandırma sahnesinde, Hz. İsa'nın değil Yunan mitolojisindeki şarap tanrısı Dionisos'in konu edildiğini ileri sürdü.

Jolly, "İlk başta masaya gelen Dionisos var. Neden Dionisos var. Çünkü Dionisos Yunan mitolojisinde kutlamaların, şarabın tanrısı ve Sen nehri tanrıçası Sequana'nın babası. Burda fikir Olimpos tanrıları ile bağlantılı büyük bir pagan şenliği" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını "alay etmek üzerine kurmadığını dile getiren Jolly, amacının "yapıcı ve uzlaştırıcı" bir açılış töreni yapmak olduğunu savundu.