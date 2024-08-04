Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Batılı ülkeler harekete geçti: Peş peşe Lübnan uyarısı | Terör devleti saldırıya geçti: O anları A Haber görüntüledi





Saldırı anına ilişkin Kurşun şı ifadelere yer verdi:



"İsrail savaş uçakları 1 noktaya atış gerçekleştirdi. Şimdi kameraman arkadaşım Aydın Baytar gösterecek. Bir duman bulutu vardı ama rüzgarın etkisiyle o duman dağıldı. Üst taraftan bizim de buradan kuş bakışı görebildiğimiz yaklaşık 1-2 km uzaklıktaki o tepenin üzerindeki bir nokta İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınmış durumda.Tabii oradan dumanlar dağıldı ama bir diğer tarafta dumanlar yükselmeye devam ediyor. Hatta orada bir yangının çıktığını buradan gözlemleyebiliyoruz. Şuan itibarıyla yangın da çıkmış durumda. Bu tür karşılıklı saldırılardan dolayı orman yangınları da çıkabiliyor. Ne yazık ki yine ciğerle yanıyor. Sadece atış yapılmıyor. İşte o saldırıların ardından da füzelerin düştüğü yerlerden roketlerin düştüğü yerlerde de orman yangınları çıkabiliyor. İşte onlardan bir tanesine de A Haber canlı yayınında sizlerle paylaşıyoruz. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'ın özel görüntüleri ile birlikte bulunduğumuz nokta Lübnan'ın Güney kesimleri. Ve dakikalar önce bulunduğumuz o noktaya İsrail savaş uçakları tarafından bir atış gerçekleştirildi. Önce yoğun bir duman kütlesi belirdi. Gördüğümüz kadarıyla işte patlamanın ardından alevler yükselmeye devam ediyor. Burası Lübnan İsrail sınırı. Yaklaşık 90 km'lik bir alandan bahsediyoruz. Sınır hattından bahsediyoruz. İşte son patlamanın yaşandığı nokta. Uçak hareketliği devam ediyor. Her diyoruz. 30 saniye sonra ne olacağını bilmediğimiz bir coğrafyadan bahsediyoruz. Atışın yapıldığı ve dumanların yükseldiği nokta 8-9 km'lik bir nokta. Lübnan'ın Güney'i sınır noktasındayız. Çok yoğun bir duman hareketliliğini gözlemliyoruz. İsrail sürekli olarak bu noktaları vuruyor. Çünkü bu noktalar Hizbullah'ın kontrolündeki noktalar."

MAVİ HATTA TOPYEKÜN SAVAŞ

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi.

Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti.