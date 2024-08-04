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Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru! Batılı ülkeler harekete geçti: Peş peşe Lübnan uyarısı | Terör devleti saldırıya geçti: O anları A Haber görüntüledi

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket atıldı. İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görülürken Batılı ülkelerden peş peşe "Lübnan'a gitmeyin" uyarısı geldi. Öte yandan Terör devleti İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam ediyor. Tansiyonun yüksek olduğu bölgede İsrail'in Lübnan'a saldırı anını A Haber ekibi görüntüledi.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 00:39 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 20:47
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Batılı ülkeler harekete geçti: Peş peşe Lübnan uyarısı | Terör devleti saldırıya geçti: O anları A Haber görüntüledi

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Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket atılırken, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görüldü.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E ROKET YAĞMURU

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru onlarca roket fırlatıldı.

İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.

Hizbullah'tan İsrail'e roket yağmuru



İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketlerin büyük çoğunluğu önlendi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.

BATILI ÜLKELEREDEN PEŞ PEŞE LÜBNAN UYARISI

ABD, vatandaşlarına "uygun herhangi bir biletle" Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu. ABD'nin ardından İngiltere, İsveç, Fransa ve Kanada'nın yanı sıra Ürdün de Lübnan için uyarı yayımladı.

İşte Lübnan için uyarı yayımlayan ülkeler…

Fransa

Amerika Birleşik Devletleri

Birleşik Krallık

Hollanda

Kanada

Hindistan

Ürdün

Suudi Arabistan

Almanya

İrlanda

Norveç

İsveç

Belçika

Danimarka

Avustralya

Rusya

İspanya

Terör devleti İsrail'den Lübnan'a saldırı



TERÖR DEVLETİ İSRAİL'DEN LÜBNAN' A SALDIRI

Öte yandan tansiyonun yüksek olduğu bölgede terör devleti İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi.



A HABER EKİBİ O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

İsrail'in saldırı anını A Haber ekibi görüntüledi. Canlı yayında A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar'ın özel görüntüleri ekranlara saniye saniye yansıdı. Saldırı anında Lübnan'ın güneyinde ormanlık alanda yangın çıktı.



Saldırı anına ilişkin Kurşun şı ifadelere yer verdi:

"İsrail savaş uçakları 1 noktaya atış gerçekleştirdi. Şimdi kameraman arkadaşım Aydın Baytar gösterecek. Bir duman bulutu vardı ama rüzgarın etkisiyle o duman dağıldı. Üst taraftan bizim de buradan kuş bakışı görebildiğimiz yaklaşık 1-2 km uzaklıktaki o tepenin üzerindeki bir nokta İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınmış durumda.Tabii oradan dumanlar dağıldı ama bir diğer tarafta dumanlar yükselmeye devam ediyor. Hatta orada bir yangının çıktığını buradan gözlemleyebiliyoruz. Şuan itibarıyla yangın da çıkmış durumda. Bu tür karşılıklı saldırılardan dolayı orman yangınları da çıkabiliyor. Ne yazık ki yine ciğerle yanıyor. Sadece atış yapılmıyor. İşte o saldırıların ardından da füzelerin düştüğü yerlerden roketlerin düştüğü yerlerde de orman yangınları çıkabiliyor. İşte onlardan bir tanesine de A Haber canlı yayınında sizlerle paylaşıyoruz. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'ın özel görüntüleri ile birlikte bulunduğumuz nokta Lübnan'ın Güney kesimleri. Ve dakikalar önce bulunduğumuz o noktaya İsrail savaş uçakları tarafından bir atış gerçekleştirildi. Önce yoğun bir duman kütlesi belirdi. Gördüğümüz kadarıyla işte patlamanın ardından alevler yükselmeye devam ediyor. Burası Lübnan İsrail sınırı. Yaklaşık 90 km'lik bir alandan bahsediyoruz. Sınır hattından bahsediyoruz. İşte son patlamanın yaşandığı nokta. Uçak hareketliği devam ediyor. Her diyoruz. 30 saniye sonra ne olacağını bilmediğimiz bir coğrafyadan bahsediyoruz. Atışın yapıldığı ve dumanların yükseldiği nokta 8-9 km'lik bir nokta. Lübnan'ın Güney'i sınır noktasındayız. Çok yoğun bir duman hareketliliğini gözlemliyoruz. İsrail sürekli olarak bu noktaları vuruyor. Çünkü bu noktalar Hizbullah'ın kontrolündeki noktalar."

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MAVİ HATTA TOPYEKÜN SAVAŞ

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi.

Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti.

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Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Batılı ülkeler harekete geçti: Peş peşe Lübnan uyarısı | Terör devleti saldırıya geçti: O anları A Haber görüntüledi
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