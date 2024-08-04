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İsrail'de bıçaklı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti polisler Filistinli sivili katletti! Lapid’den Ben-Gvir’e tepki

İsrail’de Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki İsrailli hayatını kaybetti. İsrail polisi saldırı şüphelisi olduğunu iddia ettiği bir Filistinliye ateş açtı. Hastaneye kaldırılan Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ana muhalefet partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid ise saldırıdan sonra hükümeti hedef aldı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 11:06 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 11:06
İsrail’de bıçaklı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti polisler Filistinli sivili katletti! Lapid’den Ben-Gvir’e tepki

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki İsraillinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, polisin saldırı şüphelisi Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü bildirildi.

İSRAİL'DE BIÇAKLI SALDIRI

İsrail basınındaki haberlere göre, Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 İsrailli öldü, iki kişi yaralandı.

POLİS BİR FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Polisinin ateş açtığı saldırı şüphelisi işgal altındaki Batı Şeria sakini Filistinlinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

LAPID'DEN HÜKÜMETE TEPKİ: BEN-GVIR'İN TEK İŞİ KIŞKIRTMA

Ana muhalefet partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, saldırıdan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında hükümete tepki gösterdi.

Lapid, Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümetin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve gelmesinin ardından İsrail'de "güvenliğin yerle bir olduğunu" vurguladı.

Eski Başbakan, Ben-Gvir'in tek işinin "röportaj, şov ve kışkırtma" olduğunu savundu.

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