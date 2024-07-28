Şeytan Paris'te! Fransa sapkın LGBT terörü, pedofili ve satanizm üzerinden aileye ve dinlere savaş açtı | Skandal savunma: "Hedefimize ulaştık"

Fransız aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) kurucu lideri Jean-Luc Melenchon
ALAY EDİLMESİNDEN HOŞLANMADIM
Fransız aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, rezaleti "İsa ve havarilerinin son yemeği ve pazar ibadetinin temeli olan, Hristiyanların 'Son Akşam Yemeği' ile alay edilmesinden hoşlanmadım." sözleriyle eleştirdi. Melenchon, "inananları gücendirme riskini almaya" gerek olmadığını vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
BU UTANÇ VERİCİ UCUBE GÖSTERİYİ İNTERNETTEN TAKİP ETMEYİN
Paris'teki performansla ilgili değerlendirmesine, "Ülkemizde mükemmel bir şekilde düzenlenen Soçi Olimpiyatlarını ya da Dünya Kupası'nı hatırlayın" diye başlayan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, (Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un liderliğindeki Fransa'nın, çılgın, dinsiz bir kalabalığın yuhalamaları eşliğinde şarkı söyleyen yozlaşmış bir bakire seviyesine indiğini vurguladı.
Medvedev, yorumunda "Ne büyük bir rezalet! Televizyonlarınızı kapatın ve bu utanç verici ucube gösteriyi internetten takip etmeyin!" çağrısında bulundu.
ORBAN'DAN OLİMPİYAT AÇILIŞINA TEPKİ
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterileri eleştirerek, "Batılılar ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz." ifadelerini kullandı.
Orban, Romanya'da yoğun olarak Macarların yaşadığı Baile Tusnad kentinde düzenlenen etkinlikte, Olimpiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ulus devletlerin İncil'e dayalı bir temelinin bulunduğunu söyleyen Orban, "Ulus devletler yaradılış düzeninin bir paçasıdır. Çünkü kutsal kitapta, kıyamet geldiğinde sadece bireylerin değil ulusların da yargılanacağını okuyoruz." diye konuştu.
Orban, Batı dünyasının ise artık ulus devlete inanmadığını belirterek, "Batılılar ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz." dedi.
Batı'nın göç konusunda da kendisinden farklı düşündüğünü belirten Orban, dünyanın değiştiğini ifade ederek, "Eski günlerde her şey Batı tarzında değişirdi ancak şu an durum böyle değil ve bununla yüzleşmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
500 YILDIR SÜREN BATI MERKEZLİ DÜNYA SİSTEMİ ETKİSİNİ YİTİRİYOR
Orban, yaklaşık 500 yıldır süren Batı merkezli dünya sisteminin etkisini yitirdiğini ve yerini Asya merkezli bir dünyaya bırakacağını öne sürdü.
FRANSA KATOLİK KİLİSESİNDEN TEPKİ: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ
Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından, Olimpiyat Oyunları açılış törenine ilişkin Fransız piskoposların görüşü yayımlandı.
Törende Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu durum karşısında Hristiyanlarla dayanışma ifade eden diğer dinlerin mensuplarına teşekkür edildi.
"Bu sabah düşüncelerimiz, bazı sahnelerin aşırılığı ve provokasyonu nedeniyle incinen tüm kıtalardaki Hristiyanlarla beraber." ifadelerine yer verilen açıklamada, Olimpiyat Oyunları'nın bazı sanatçıların ideolojik önyargılarının ötesinde bir durum olduğunun farkına varılması istendi.
Açıklamada, sporun, sporcuların ve izleyicilerin kalbine derinden işleyen bir faaliyet olduğu vurgulanırken, dini inançlara saygı çerçevesinde, sporda ve Olimpiyat Oyunları sırasında paylaşılan tüm değerlere herkesin ihtiyacı olduğu kaydedildi.
"BU GERÇEKTEN GEREKLİ MİYDİ?"
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aşırı sağcı Fransız üyesi Marion Marechal, X hesabından, "Paris 2024 açılış törenini izleyen ve Son Akşam Yemeği'nin bu 'drag queen' parodisi karşısında hakarete uğradığını hisseden dünyadaki tüm Hristiyanlar, şunu bilin ki konuşan Fransa değil, her türlü provokasyona hazır solcu bir azınlık." açıklamasını yaptı.
Marion Marechal'in paylaşımı
LE PEN'İN YEĞENİNDEN TEPKİ
Aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in yeğeni olan Marechal, bu olayın kendisini temsil etmediğini "Benim adıma değil" etiketini paylaşarak gösterdi.
Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette ise X hesabından, Son Akşam Yemeği tablosu ve törendeki performansının yer aldığı bir resmi paylaşarak tepkisini ortaya koydu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron
Lavalette, Macron'a hitap ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı, hepimiz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları nedeniyle çok mutluyuz ve bu akşam siyaset konuşmak istemiyorum. Ancak bu gerçekten gerekli miydi?" ifadelerini kullandı.
"SON AKŞAM YEMEĞİ" CANLANDIRMASINI MAHKEMEYE TAŞINIYOR
Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun Olimpiyat Oyunları açılışında "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin, 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.