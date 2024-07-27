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Dünya Fransa'daki skandalı konuşuyor! Paris Olimpiyatları'nın açılışında Hz. İsa'ya saygısızlık ve LGBT propagandası: "İfade özgürlüğünden bahsetmesinler"

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık ve sapkın LGBT terörü propagandası yapıldığı gerekçesiyle tepki aldı. Aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in yeğeni olan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aşırı sağcı Fransız üyesi Marion Marechal, bu olayın kendisini temsil etmediğini "Benim adıma değil" etiketini paylaşarak gösterdi. Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun Olimpiyat Oyunları açılışında "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin, 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 19:07 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 19:30
Dünya Fransa’daki skandalı konuşuyor! Paris Olimpiyatları’nın açılışında Hz. İsa’ya saygısızlık ve LGBT propagandası: İfade özgürlüğünden bahsetmesinler

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Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında dün Sen Nehri'nde yapılan açılış töreninde, 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahta geçit yaptı.

Yaklaşık 4 saat süren tören, canlı performansların yanı sıra hazırlanan videolarla desteklenen televizyon yayınlarıyla dünya genelinde takip edildi.

LGBT PROPAGANDASI YAPILDI
Törende sergilenen performanslar ise, LGBT propagandası yapıldığı ve Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosunun "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasıyla dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan ʺSon Akşam Yemeğiʺ Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan ʺSon Akşam Yemeğiʺ

FRANSA KATOLİK KİLİSESİNDEN TEPKİ: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ
Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından, Olimpiyat Oyunları açılış törenine ilişkin Fransız piskoposların görüşü yayımlandı.

Törende Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu durum karşısında Hristiyanlarla dayanışma ifade eden diğer dinlerin mensuplarına teşekkür edildi.

"Bu sabah düşüncelerimiz, bazı sahnelerin aşırılığı ve provokasyonu nedeniyle incinen tüm kıtalardaki Hristiyanlarla beraber." ifadelerine yer verilen açıklamada, Olimpiyat Oyunları'nın bazı sanatçıların ideolojik önyargılarının ötesinde bir durum olduğunun farkına varılması istendi.

Açıklamada, sporun, sporcuların ve izleyicilerin kalbine derinden işleyen bir faaliyet olduğu vurgulanırken, dini inançlara saygı çerçevesinde, sporda ve Olimpiyat Oyunları sırasında paylaşılan tüm değerlere herkesin ihtiyacı olduğu kaydedildi.

"BU GERÇEKTEN GEREKLİ MİYDİ?"
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aşırı sağcı Fransız üyesi Marion Marechal, X hesabından, "Paris 2024 açılış törenini izleyen ve Son Akşam Yemeği'nin bu 'drag queen' parodisi karşısında hakarete uğradığını hisseden dünyadaki tüm Hristiyanlar, şunu bilin ki konuşan Fransa değil, her türlü provokasyona hazır solcu bir azınlık." açıklamasını yaptı.

Marion Marechal'in paylaşımıMarion Marechal'in paylaşımı

LE PEN'İN YEĞENİNDEN TEPKİ
Aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in yeğeni olan Marechal, bu olayın kendisini temsil etmediğini "Benim adıma değil" etiketini paylaşarak gösterdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette ise X hesabından, Son Akşam Yemeği tablosu ve törendeki performansının yer aldığı bir resmi paylaşarak tepkisini ortaya koydu.

Fransa Cumhurbaşkanı MacronFransa Cumhurbaşkanı Macron

Lavalette, Macron'a hitap ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı, hepimiz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları nedeniyle çok mutluyuz ve bu akşam siyaset konuşmak istemiyorum. Ancak bu gerçekten gerekli miydi?" ifadelerini kullandı.

"SON AKŞAM YEMEĞİ" CANLANDIRMASINI MAHKEMEYE TAŞINIYOR
Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun Olimpiyat Oyunları açılışında "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin, 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Di Vizio, şunları kaydetti:

"Ben bir Katolik olarak Tanrı önünde yemin ederim ki (şikayet) edeceğim. Bunu pazartesiden itibaren yapacağım ve tüm Hristiyanları, uğradığımız manevi zararın giderilmesi için bana eşlik etmeye davet ediyorum. Bana 'dine hakaret hakkından' ve ifade özgürlüğünden bahsetmesinler."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası

"KÜSTAH ALAYCILIK"
Törene, Fransa dışından tepki verenler arasında ABD'nin Minnesota eyaletinden Winona-Rochester Piskoposu Robert Barron da yer aldı.

Katolik din adamı Barron, X hesabından yaptığı videolu paylaşımda, daha önce Fransa'da 3 yıl yaşadığını ve olimpiyatların açılış törenlerini izlemekten zevk aldığını söyledi.

Paris'teki törende "Son Akşam Yemeği"yle dalga geçildiğini ve bu görüntülerin tüm dünyaya yayıldığını kaydeden Barron, "Fransa, kültürünü öne çıkarmak isterken Hristiyanlığın merkezinde yer alan son akşam yemeğiyle, Hz. İsa'nın çarmıha gerilme beklentisiyle kanını ve etini vermesiyle dalga geçti." diye konuştu.

Gösteriyi, "Bir tür iğrenç, küstah alaycılık" sözleriyle niteleyen Barron, Fransa'nın Hristiyanlıkta önemli bir ülke olduğunu ifade etti.

Barron, böylesine bir Fransa'nın Hristiyanlık inancıyla dalga geçme yolunu seçtiğini belirterek, "İslam'la bu şekilde dalga geçmeye cesaret edebilirler miydi? Kur'an'dan bir sahneyle böyle açıkça dalga geçebilirler miydi?" diye sordu.

Piskopos Barron, Hristiyanların sessiz kalmaması ve sesini duyurması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Paris'te sapkın LGBT propagandası

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