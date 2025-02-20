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USAID’in yeni skandalı Hindistan! Trump isyan etti: 21 milyon dolara kimi seçtirmek istiyordunuz?

ABD Ulusal Kalkınma Ajansı (USAID) bir skandalla daha gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, USAID’in Hindistan’da seçmenlerin seçime katılımını sağlamak için 21 milyon dolar fon harcadığını söyledi ve “Neden Hindistan’a 21 milyon dolar veriyoruz?” dedi. Trump ayrıca, USAID’in Hindistan’da seçime müdahale ettiğini ima etti.

AA AA
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 13:02 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 13:14
USAID’in yeni skandalı Hindistan! Trump isyan etti: 21 milyon dolara kimi seçtirmek istiyordunuz?

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    ABD Başkanı Donald Trump Türkiye dahil pek çok ülkede sokak hareketlerini tetikleyen ABD Ulusal Kalkınma Ajansı'nı (USAID) bir kez daha hedef aldı. Konu bu kez de Hindistan seçimleri.

    ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Hindistan'da halkın seçimlere katılımını sağlamak için 21 milyon dolar harcamasını eleştirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump, AFPABD Başkanı Donald Trump, AFP

    USAID'İN YENİ SKANDALI HİNDİSTAN

    Trump, Miami'de katıldığı FII PRIORITY Zirvesi'nde Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından Hindistan'da geçen yıl düzenlenen genel seçimler için kullanılan fona dair konuştu.

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    HİNDİSTAN SEÇİMİNE 21 MİLYON DOLAR FON

    Trump, Biden döneminde kullanılan söz konusu seçim fonunu eleştirerek "Hindistan'da seçmenlerin katılımını sağlamak için neden 21 milyon dolar harcamamız gerekiyor? Sanırım başka birini seçtirmeye çalışıyorlardı." dedi.

    Hindistan'ın ABD'ye en yüksek gümrük tarifesi uygulayan ülkelerden biri olduğunu kaydeden Trump, "Neden Hindistan'a 21 milyon dolar veriyoruz? Onların çok daha fazla parası var. Tarifeleri çok yüksek olduğu için oraya zor giriyoruz. Hindistan'a ve başbakanlarına büyük saygı duyuyorum ama seçime katılım için 21 milyon dolar mı vereceğiz?" ifadelerini kullandı.

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    HİNDİSTAN'DAN DA TEPKİ GELDİ

    USAID'ın Hindistan'da halkın seçimlere katılımını sağlamak için 21 milyon dolarlık harcama yaptığı iddiaları Hindistan'da da tepkiyle karşılandı.

    İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) liderlerinden Amit Malviya ise sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiayı "dış müdahale" olarak nitelendirdi.

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    TRUMP LAĞVETMİŞTİ! USAID'İN FONDAŞLARI…

    ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

    Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

    ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

    DOGE'nin başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

    Ardından, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Trump yönetiminin, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

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