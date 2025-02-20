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Trump’ın Zelenskiy çıkışı Avrupa’da şok etkisi yarattı: Transatlantik ittifakı bitti ABD Rusya’nın yanında

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Savaşı’nın faturasını Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e kesmesi Avrupa’da şok etkisi yarattı. “Trump’ın Amerika’sı artık Putin’in müttefiki” diyen ABD gazetesi Politico, Avrupalı diplomatların transatlantik ittifakının bittiğini düşündüğünü ve “Artık Avrupa'yı yok etmek isteyen bir Rus başkanı ile Avrupa'yı da yok etmek isteyen bir Amerikan başkanı arasında bir ittifakımız var. Transatlantik ittifak bitti." şeklinde konuştuğunu yazdı.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 10:10 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 10:25
Trump’ın Zelenskiy çıkışı Avrupa’da şok etkisi yarattı: Transatlantik ittifakı bitti ABD Rusya’nın yanında

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik sözleri Avrupa'da şok etkisi yarattı. Dün Zelenskiy'nin Ukrayna'da artık istenmediğini söyleyen ve ardından da Truth Social hesabından Zelenskiy için "diktatör" ifadesini kullanan Trump dünyayı karıştırdı.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ReutersABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reuters

    POLITICO: TRUMP'IN AMERİKA'SI ARTIK PUTİN'İN MÜTTEFİKİ

    ABD gazetesi Politico, "Trump'ın Amerika'sı artık Putin'in müttefiki" dedi ve Avrupa'daki birçok kişinin artık, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında yer aldığını söyledi.

    Politico, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüPolitico, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    AVRUPA'DA TRUMP ŞOKU

    Trump ABD'sinin Ukrayna Savaşı'na müdahalesinin "Ukraynalılar ve müttefiklerinin kabuslarını gerçeğe dönüştürdüğünü" yazan Politico, "Avrupalı politikacılar, dünyalarının ne kadar derinden değiştiğini anlamaya başlıyorlar: Artık temsil ettikleri eski dünyaya en iyi ihtimalle şüpheci, en kötü ihtimalle ise düşmanca yaklaşan bir Amerika ile baş etmek zorundalar." ifadelerini kullandı.

    ABDnin diktatör oyunu! Trump Zelenskiyi suçladı Bidenın Putin açıklaması gündeme geldiABDnin diktatör oyunu! Trump Zelenskiyi suçladı Bidenın Putin açıklaması gündeme geldi

    "TRANSATLANTİK İTTİFAK BİTTİ"

    Trump'ın dün Ukrayna Savaşı'nı Zelenskiy'in başlattığına yönelik sözlerinin Avrupa'da şok etkisi yarattığına dikkat çeken Politico, bir Avrupalı diplomatın "Artık Avrupa'yı yok etmek isteyen bir Rus başkanı ile Avrupa'yı da yok etmek isteyen bir Amerikan başkanı arasında bir ittifakımız var. Transatlantik ittifak bitti." Şeklinde konuştuğunu belirtti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AAUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AA

    TRUMP UKRAYNA SAVAŞI'NIN FATURASINI ZELENSKİY'E KESTİ

    Trump, dün yaptığı açıklamada "komedyen" diye nitelendirdiği Zelenskiy'nin hiç başlamaması gereken bir savaşı başlattığını ve bu süreçte kötü bir iş çıkardığını söyledi.

    Zelenskiy için, "ABD'yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan ve hiç başlaması gerekmeyen, ancak ABD ve 'Trump' olmadan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti. Bunun da ötesinde Zelenskiy, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçimlere girmeyi reddediyor." değerlendirmesini yapan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu süreçte aynı derecede kötü bir yönetim gösterdiğini ifade etti.

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