ABD'de CIA'in kara kutusu olarak bilinen Ulusal Kalkınma Ajansı (USAID) savaşı devam ediyor. Başkan Donald Trump'ın lağvedeceğini duyurduğu USAID'e karşı savaş, Başkan'a en yakın isimlerden biri olan milyarder Elon Musk ile başladı. USAID'in ABD medyasındaki fondaşları da tek tek ortaya çıkarken kimi haber ajansları da USAID'i aklama yarışına girdi.

TIME'DAN USAID'İ AKLAMA HAMLESİ

ABD dergisi Time, bu ay da kapağına milyarder Elon Musk'ı taşıdı ve "Elon Musk'ın Washington'a karşı savaşının iç yüzü" başlığını kullandı.

Time, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BU AY KAPAKTA MUSK VAR

USAID'i aklama yarışında başı çeken basın kuruluşlarında başı çeken Time, kapağında Elon Musk'ı Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturttu ve Musk'ın Washington'a savaş açtığını iddia etti.

Türkiye dahil pek çok ülkede sokak hareketlerini tetikleyen, sapkın LGBT oluşumlarına destek veren ve CIA'in kara kutusu olarak bilinen USAID'i aklama çalışmaları başladı.

"DOGE ÇOCUKLARI KRİZİ"

Time dergisi USAID'in "DOGE (Hükümet Verimliliği Bakanlığı) çocukları" olarak adlandırdığı Musk'ın ekibinin "bütçeleri kıstığını, kamu hizmetini ortadan kaldırdığını ve bağımsız ajansların Trump'ın hedeflerini engellediğini" iddia etti.

Elon Musk, Reuters

Time "DOGE çocukları" olarak adlandırılan ekibin USAID binasında dolaşıp masaları incelediğini ve yöneticileri sorguladığını yazdı.

USAID'İN SKANDALLARI ORTAYA ÇIKIYOR

DOGE görevlilerinin bilgilendirmelerinin ardından Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda "USAID bir suç örgütüdür. Ölmesinin zamanı geldi" yazdı.

USAID, AA

Kısa bir süre içinde USAID'in skandalları birer birer ortaya çıkarken neredeyse tüm personeli izne çıkarıldı, dünya çapındaki ofisleri kapandı.