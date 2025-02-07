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ABD medyasında USAID’i aklama yarışı! Time “DOGE çocuğu” dedi Elon Musk’ı hedef gösterdi

Donald Trump yönetiminin, CIA’in kara kutusu olarak bilinen USAID’e (Uluslararası Kalkınma Ajansı) karşı başlattığı savaş devam ederken birtakım basın kuruluşları da USAID’i aklama yarışına girdi. Ajansın ABD’de pek çok medya organına sağladığı fon ifşa olurken Time dergisi ise USAID’e savaş ilan eden Trump’ın bakanlarından milyarder Elon Musk’ı kapağına taşıdı. İşte Time’ın USAID’i aklama kapağı ve “DOGE çocukları” kavgası…

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 18:07 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 18:44
ABD medyasında USAID’i aklama yarışı! Time DOGE çocuğu dedi Elon Musk’ı hedef gösterdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'de CIA'in kara kutusu olarak bilinen Ulusal Kalkınma Ajansı (USAID) savaşı devam ediyor. Başkan Donald Trump'ın lağvedeceğini duyurduğu USAID'e karşı savaş, Başkan'a en yakın isimlerden biri olan milyarder Elon Musk ile başladı. USAID'in ABD medyasındaki fondaşları da tek tek ortaya çıkarken kimi haber ajansları da USAID'i aklama yarışına girdi.

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    TIME'DAN USAID'İ AKLAMA HAMLESİ

    ABD dergisi Time, bu ay da kapağına milyarder Elon Musk'ı taşıdı ve "Elon Musk'ın Washington'a karşı savaşının iç yüzü" başlığını kullandı.

    Time, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTime, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    BU AY KAPAKTA MUSK VAR

    USAID'i aklama yarışında başı çeken basın kuruluşlarında başı çeken Time, kapağında Elon Musk'ı Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturttu ve Musk'ın Washington'a savaş açtığını iddia etti.

    Türkiye dahil pek çok ülkede sokak hareketlerini tetikleyen, sapkın LGBT oluşumlarına destek veren ve CIA'in kara kutusu olarak bilinen USAID'i aklama çalışmaları başladı.

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    "DOGE ÇOCUKLARI KRİZİ"

    Time dergisi USAID'in "DOGE (Hükümet Verimliliği Bakanlığı) çocukları" olarak adlandırdığı Musk'ın ekibinin "bütçeleri kıstığını, kamu hizmetini ortadan kaldırdığını ve bağımsız ajansların Trump'ın hedeflerini engellediğini" iddia etti.

    Elon Musk, ReutersElon Musk, Reuters

    Time "DOGE çocukları" olarak adlandırılan ekibin USAID binasında dolaşıp masaları incelediğini ve yöneticileri sorguladığını yazdı.

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    USAID'İN SKANDALLARI ORTAYA ÇIKIYOR

    DOGE görevlilerinin bilgilendirmelerinin ardından Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda "USAID bir suç örgütüdür. Ölmesinin zamanı geldi" yazdı.

    USAID, AAUSAID, AA

    Kısa bir süre içinde USAID'in skandalları birer birer ortaya çıkarken neredeyse tüm personeli izne çıkarıldı, dünya çapındaki ofisleri kapandı.

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