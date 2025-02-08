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ABD İsrail'e yeni silah satışını onayladı! Gazze'ye "emlak" diyen Trump'tan ilhak projesi

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabulünde Gazze'ye ilişkin skandal açıklamalarda yapan ABD Başkanı Donald Trump, bölgede kendilerini bir yatırımcı olarak gördüklerini itiraf etti. Trump, "Teklifim, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir emlak anlaşması gibi çok iyi karşılandı. Bu konuda hiç acelemiz yok." dedi. ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay verdi. Öte yandan Washington Üniversitesi’nde Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Joseph Pelzman’ın , 2024 Temmuz'unda Trump'ın ekibine temmuz ayında skandal bir Gazze planı sunduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 00:46 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 10:48
ABD İsrail’e yeni silah satışını onayladı! Gazze’ye emlak diyen Trump’tan ilhak projesi

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    ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından "devralınmasına" yönelik planı konusunda, "Bu konuda hiç acelemiz yok." yorumunu yaptı. Öte yandan Washington Üniversitesi'nde Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Joseph Pelzman'ın , 2024 Temmuz'unda Trump'ın ekibine temmuz ayında skandal bir Gazze planı sunduğu ortaya çıktı.

    ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump (EPA)ABD Başkanı Donald Trump (EPA)

    TRUMP'IN GAZZE PLANI: BU KONUDA HİÇ ACELEMİZ YOK

    Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından devralınmasına yönelik planın nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin soruya, "Teklifim, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir emlak anlaşması gibi çok iyi karşılandı. Şu anda bu konuda bir müzakere yok. Ancak hiçbir şey yapmak için acele etmeyeceğiz. Bu durum 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz sadece istikrar görmek istiyoruz. Ancak bu konuda hiç acelemiz yok." yanıtını verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump (EPA)ABD Başkanı Donald Trump (EPA)

    Trump, Amerikan askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına gerek olmadığını kaydederek, orada güvenlik açısından İsrail'in zaten mevcut olduğunu söyledi.

    GAZZE'DE YATIRIMCI OLACAĞIZ

    "Orada (Gazze'de) biz bir yatırımcı olacağız." diyen Trump, Filistinlilerin yaşadıkları bölgeye geri dönüp, 10 yıl sonra yeniden oradan ayrıldıklarını görmek istemediğini belirtti.

    Trump, daha önceki açıklamalarının da arkasında olduğunu ima ederek, yapacakları yatırımla Gazze'nin kalkınacağını, amacının bölgeye barış ve istikrar getirmek olduğunu savundu.

    İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (Reuters)İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (Reuters)

    GAZZE'DE İLHAK PROJESİ! TRUMP'A TEMMUZ AYINDA SUNULAN RAPOR

    Trump Gazze planlarını açıkça dillendirmeye başlarken Washington Üniversitesi'nde Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Joseph Pelzman'ın , 2024 Temmuz'unda Trump'ın ekibine Gazze planı sunduğu ortaya çıktı.

    Pelzman'ın "Gazze'yi Yeniden İnşa Etmek İçin Ekonomik Bir Plan: Bir BOT Yaklaşımı" başlıklı makalesi Global World Journal'da yayımlandı.

    Joseph Pelzman'ın Gazze'de ilhak projesi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırJoseph Pelzman'ın Gazze'de ilhak projesi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

    SKANDAL PROJE

    Pelzman, planının "Gazze'nin üç sektörlü bir modeliyle başladığını, ancak yerin tamamen boşaltılmasını gerektirdiğini" söyledi. Yani, kelimenin tam anlamıyla boşaltılması, sıfırdan kazılması ve betonun geri dönüştürülebilmesi gerekiyor.

    Son günlerde çok sayıda skandalı ifşa olan CIA'in kara kutusu USAID'e çalışan Pelzman "Bu üçgen sektör modeli, ancak uygulanması için alanın tamamen boşaltılması ve yıkılan betonun geri dönüştürülebilmesi gerekiyor; böylece yerin derinliklerine uzanan dikey yapıdan geriye hiçbir şey kalmamış oluyor." şeklinde konuştu.

    "ÇİN TARZI KONUT BİRİMLERİ, RESTORANLAR, OTELLER"

    Pelzman'ın skandal projesine göre Gazze'de Çin tarzı konut birimleri inşa edilecek. 5 ila 10 yıllık bir inşa süreci planlayan Pelzman, Gazze Şeridi'nin batı, sahil tarafında restoranlar, oteller ve diğer lüks olanaklar ve doğu tarafında konut binaları, Çin Halk Cumhuriyeti tarzı 30 katlı konut birimleri öngörüyor. Yazdığına göre, bunların arasında tarım alanları ve seralar olacak. Yeniden yapılanma "Hamas tünellerinin tamamen kazılmasını" gerektirecek ancak Pelzman,İsrail Savunma Kuvvetleri IDF'nin işin çoğunu çoktan yaptığını söylüyor.

    Joseph Pelzman, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırJoseph Pelzman, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

    ABD'DEN İSRAİL'E 7,4 MİLYAR DOLARLIK YENİ SİLAH SATIŞINA ONAY

    ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay verdi.

    Pentagon'a bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından Kongre'ye gönderilen bildirime göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı.

    Böylece ABD yönetimi, İsrail'e 660 milyon dolarlık 3 bin AGM-114 Hellfire füzesi ile toplam değeri 6,75 milyar dolar olan bomba, mühimmat, güdüm kitleri, füzeler ve mühimmat desteği ve ilgili ekipmanların satılmasına onay vermiş oldu.

    İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (Reuters)İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (Reuters)

    İsrail'e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba, 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yanı sıra farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti teslim edilecek.

    Söz konusu silah satış onayının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'da bulunduğu döneme denk gelmesi dikkati çekti.

    ABD yönetiminin onaylayarak Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğu yabancı ülkelere silah satışlarında, NATO üyesi ülkelerle birlikte Güney Kore, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda için 15 günlük yasal itiraz süresi bulunuyor. Bu süre zarfında Kongre'den söz konusu satışın engellenmesine yönelik itiraz gelmemesi halinde satışın onay süreci tamamlanmış oluyor.

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