İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (Reuters)

GAZZE'DE İLHAK PROJESİ! TRUMP'A TEMMUZ AYINDA SUNULAN RAPOR

Trump Gazze planlarını açıkça dillendirmeye başlarken Washington Üniversitesi'nde Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Joseph Pelzman'ın , 2024 Temmuz'unda Trump'ın ekibine Gazze planı sunduğu ortaya çıktı.

Pelzman'ın "Gazze'yi Yeniden İnşa Etmek İçin Ekonomik Bir Plan: Bir BOT Yaklaşımı" başlıklı makalesi Global World Journal'da yayımlandı.

Joseph Pelzman'ın Gazze'de ilhak projesi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

SKANDAL PROJE

Pelzman, planının "Gazze'nin üç sektörlü bir modeliyle başladığını, ancak yerin tamamen boşaltılmasını gerektirdiğini" söyledi. Yani, kelimenin tam anlamıyla boşaltılması, sıfırdan kazılması ve betonun geri dönüştürülebilmesi gerekiyor.

Son günlerde çok sayıda skandalı ifşa olan CIA'in kara kutusu USAID'e çalışan Pelzman "Bu üçgen sektör modeli, ancak uygulanması için alanın tamamen boşaltılması ve yıkılan betonun geri dönüştürülebilmesi gerekiyor; böylece yerin derinliklerine uzanan dikey yapıdan geriye hiçbir şey kalmamış oluyor." şeklinde konuştu.

"ÇİN TARZI KONUT BİRİMLERİ, RESTORANLAR, OTELLER"

Pelzman'ın skandal projesine göre Gazze'de Çin tarzı konut birimleri inşa edilecek. 5 ila 10 yıllık bir inşa süreci planlayan Pelzman, Gazze Şeridi'nin batı, sahil tarafında restoranlar, oteller ve diğer lüks olanaklar ve doğu tarafında konut binaları, Çin Halk Cumhuriyeti tarzı 30 katlı konut birimleri öngörüyor. Yazdığına göre, bunların arasında tarım alanları ve seralar olacak. Yeniden yapılanma "Hamas tünellerinin tamamen kazılmasını" gerektirecek ancak Pelzman,İsrail Savunma Kuvvetleri IDF'nin işin çoğunu çoktan yaptığını söylüyor.

Joseph Pelzman, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

ABD'DEN İSRAİL'E 7,4 MİLYAR DOLARLIK YENİ SİLAH SATIŞINA ONAY



ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından Kongre'ye gönderilen bildirime göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı.

Böylece ABD yönetimi, İsrail'e 660 milyon dolarlık 3 bin AGM-114 Hellfire füzesi ile toplam değeri 6,75 milyar dolar olan bomba, mühimmat, güdüm kitleri, füzeler ve mühimmat desteği ve ilgili ekipmanların satılmasına onay vermiş oldu.