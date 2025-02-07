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Brezilya'da caddeye uçak düştü! En az iki ölü

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde caddeye uçak düştü. Campo de Marte Havaalanı'ndan havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra kent merkezine yakın bir caddeye düştü ve uçakta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 15:58 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 16:59
Brezilya’da caddeye uçak düştü! En az iki ölü

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    Brezilya'nın Sao Paulo kentinde caddeye uçak düştü.

    Brezilya'da uçak düştü: 2 ölü

    CADDEYE UÇAK DÜŞTÜ

    Campo de Marte Havaalanı'ndan havalanan küçük uçağın, kalkıştan kısa süre sonra kent merkezine yakın bir caddeye düştüğü bildirildi.

    Brezilya'da uçak kazası, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBrezilya'da uçak kazası, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Uçağın caddede bulunan bir otobüse çarptığı öğrenildi.

    Brezilya'da uçak kazası, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBrezilya'da uçak kazası, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    EN AZ İKİ ÖLÜ

    7 kişi taşıma kapasiteli uçağın caddedeki başka araçlara da çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın ardından çıkan yangına 5 araçla müdahale etti.

    İtfaiye yetkilileri, uçakta kaç kişi bulunduğunun henüz netleşmediğini, kazadan herhangi birinin kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

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