Brezilya'nın Sao Paulo kentinde caddeye uçak düştü.

CADDEYE UÇAK DÜŞTÜ

Campo de Marte Havaalanı'ndan havalanan küçük uçağın, kalkıştan kısa süre sonra kent merkezine yakın bir caddeye düştüğü bildirildi.

Brezilya'da uçak kazası, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Uçağın caddede bulunan bir otobüse çarptığı öğrenildi.

Brezilya'da uçak kazası, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

EN AZ İKİ ÖLÜ

7 kişi taşıma kapasiteli uçağın caddedeki başka araçlara da çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın ardından çıkan yangına 5 araçla müdahale etti.

İtfaiye yetkilileri, uçakta kaç kişi bulunduğunun henüz netleşmediğini, kazadan herhangi birinin kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.