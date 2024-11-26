Ukrayna’da Trump paniği! Kiev ‘En kötü senaryo’ dedi: Kiev de emin değil Moskova da

Ukrayna Savaşı'nı 24 saatte bitireceğine yönelik vaatlerde bulunan eski Başkan Donald Trump, 20 Ocak'ta yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken Ukrayna'da ise panik başladı.

Donald Trump, Reuters

UKRAYNA'DA TRUMP PANİĞİ

El Cezire'ye konuşan üst düzey bir Ukraynalı askeri analist, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Trump'ın öngörülemezliğini göz önüne alarak en kötüsüne hazırlandığını söyledi.

"EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANIYORUZ"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Ihor Romanenko, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, "Trump'ın tüm tedarikleri durdurması durumunda en kötü senaryoya hazırlanıyoruz" dedi.

TRUMP'IN BARIŞ PLANI

Trump'ın "barış planı" belirsizliğini koruyor. Gözlemciler ise planın Rusya'nın işgal ettiği ve Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 19'unu oluşturan bölgelerin bir kısmının veya tamamının, bir barış anlaşması veya cephe hattındaki mevzilerin dondurulması karşılığında devredilmesini içerdiğini söylüyor.

Kendisini sıklıkla etkileyici bir "pazarlıkçı" olarak tanımlayan Trump, Moskova'nın barış görüşmelerine başlamaması halinde Kiev'e gelişmiş silahlar sağlayarak çıtayı yükselteceğini de söyledi. Fakat Trump'tan somut bir şey beklemenin zor olduğunu belirten Romanenko, "Beklentiler var ama rüzgarla konuşmak gibi bir şey bu." dedi.

UKRAYNA DA RUSYA DA EMİN DEĞİL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin isminin açıklanmaması kaydıyla El Cezire'ye konuşan bir danışmanının da aynı görüşte olduğu belirtildi. Danışman, "Trump diğer başkanlardan farklı, sabahleyin hangi ayağıyla yere bastığına bağlı olarak kararlarını değiştirebilir" dedi.

Zelenski'nin eylül ayında New York'ta Trump'la yaptığı görüşmede sunduğu öneriye atıfta bulunan danışman "Biz, ekibine, hem bize hem de Batı'ya fayda sağlayabilecek bir planla yaklaştık ve o da bundan hoşlandı" dedi.

Planın Avrupa'da konuşlu ABD askerlerinin bir kısmının Ukraynalılarla değiştirilmesini ve Kiev'in doğal kaynakları Batılı ortaklarıyla "paylaşmasını" öngördüğü belirtildi. Öte yandan Ukrayna kamuoyunda da Rusya ile barış anlaşmasına doğru yönelim görüldüğü belirtiliyor.

Rusya kontrolündeki Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Avdiivka (Avdeyevka) kasabasında Rusya-Ukrayna çatışmaları sırasında ağır hasar gören çok katlı konut binalarından bir görünüm, 25 Kasım 2024. REUTERS

UKRAYNALILAR ARTIK SAVAŞ İSTEMİYOR

Gallup'un 19 Kasım'da yayımladığı ankete göre, Ukraynalıların yüzde 52'si, toprak tavizleri gerektirse bile savaşın "en kısa sürede" sona ermesini istiyor. Kiev'in "zafere kadar savaşmasını" isteyenlerin oranı sadece yüzde 38. Bu oranın 2022'de yüzde 73 olduğu biliniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, EPA

TRUMP İLE BAŞA ÇIKMANIN ANAHTARI

Zelenski'nin bir diğer danışmanı Mykhailo Podolyak ise Trump'la başa çıkmada anahtar kelimenin "kâr" olduğunu iddia ediyor.

Mykhailo Podolyak'ın bildirdiğine göre, Trump bir şeylerden "kar" ederse, ABD'nin Rusya'yı vurmak için tedarik ettiği yüksek hassasiyetli füzeleri kullanma konusunda eski Başkan Joe Biden'ın verdiği izni iptal etmeyebilir.

Perşembe günü Interfax Ukrayna haber ajansına verdiği demeçte Podolyak, "Bu bir itibar kârı, siyasi bir kâr ya da ekonomik bir kâr olabilir. Putin'i küçük düşürerek elde edilen bir kazanç bile olabilir. Her türlü kazanç onun işine gelecektir." dedi.

ABD UKRAYNA'YA YARDIMI KESECEK Mİ?

Ancak Kiev'de yaşayan bir analiste göre Ukrayna hükümeti Trump'ın ocak ayında Beyaz Saray'a döndüğünde ne yapacağını bilemiyor.

2020'de Trump'ın istihbarat şefi olarak görev yapan ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Richard Grenell, olası adaylar arasında gösterildi.

Ukrayna'nın geleceği açısından bir diğer önemli isim ise Trump'ın dışişleri bakanı olarak atadığı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio. Rubio şimdiye kadar Ukrayna'ya askeri yardımın artırılması yerine Moskova ile görüşmeyi tercih etti.

Rubio, nisan ayında Kiev'e 61 milyar dolarlık askeri yardım sağlanmasına karşı oy kullanan 15 Cumhuriyetçi milletvekilinden biriydi. Cumhuriyetçiler yasa tasarısını aylarca geciktirdi ve gecikme, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki askeri kazanımlarına büyük katkıda bulundu.