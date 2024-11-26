Trump’tan Meksika, Kanada ve Çin hamlesi! Ticareti felç edecek ültimatom

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da göreve başlamayı bekleyen Donald Trump, göçmenleri sınır dışı etme politikası kapsamında Meksika, Kanada ve Çin'e resmen ticaret savaşı açtı.

TRUMP'TAN MEKSİKA, KANADA VE ÇİN'E VERGİ TEHDİDİ

Donald Trump, göçmenlerin ABD sınırından geçişine izin verdikleri sürece Meksika ve Kanada'yı mallarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

İLK İŞİ ÇİN

Trump, ayrıca Çin hükümetinin uyuşturucu satıcılarına ölüm cezası verme sözünü yerine getirmemesi üzerine Çin mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Trump, bu eylemlerin yönetiminin ilk gününde gerçekleşeceğini belirtti.

Donald Trump, 22 Aralık 2017'de Washington'daki Beyaz Saray Oval Ofis'te 1,5 trilyon dolarlık vergi revizyonu planını imzaladıktan sonra imzasını gösteriyor, Reuters

Trump, Mar-a-Lago'dan başkanlığa geçişi üzerinde çalışırken pazartesi gecesi Truth Social'da yaptığı iki paylaşımda planladığı önlemleri özetledi.

Trump Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinin "Amerika Birleşik Devletleri'ne ve onun saçma Açık Sınırlarına gelen TÜM ürünlere" uygulanacağını söyledi.

MEKSİKA VE KANADA'DAN DEVRİYE TALEBİ

Seçilmiş başkan ayrıca Meksika ve Kanada'nın "uzun süredir devam eden bu sorunu kolayca çözme konusunda mutlak hak ve güce sahip olduğunu" öne sürdü ve göçmenlerin ABD'ye gizlice girmesini önlemek için komşularının sınırlarını daha fazla devriye gezmelerini istediğini belirtti.

ÇİN'DEN GELECEK HER ÜRÜNE EK VERGİ

Trump ayrıca Çin'den ABD'ye uyuşturucu sızıntısının devam etmesine tepki gösterirken "Çin temsilcileri bana, bunu yaparken yakalanan uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezanın, yani ölüm cezasının verileceğini söylediler ancak ne yazık ki bunu hiç yapmadılar ve uyuşturucu, çoğunlukla Meksika üzerinden, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkemize akıyor" ifadelerini kullandı.

Trump, "Onlar bu uygulamayı durdurana kadar, Çin'in ABD'ye getirdiği tüm ürünlere, herhangi bir ek gümrük vergisinin yanı sıra, %10 ek gümrük vergisi uygulayacağız" dedi.

TRUMP'IN GÖÇMEN VAADİ

Cumhuriyetçi Parti, seçim kampanyası sırasında Amerikan tarihinin en büyük sınır dışı etme operasyonunu yönetme sözü vermişti.

Trump pazartesi gecesi Truth Social'da, 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde sınıra doğru akın eden göçmenlerden bahsetti. Trump, "Şu anda Meksika'dan gelen ve binlerce kişiden oluşan bir kervan, açık olan sınırımızdan geçme arayışında durdurulamaz görünüyor" dedi.