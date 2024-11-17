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Joe Biden'dan giderayak kaos planı! Ukrayna'nın Amerikan silahlarıyla Rusya'yı vurmasına izin verdi

ABD seçimlerini kaybeden Joe Biden görevi Donald Trump'a devretmeden önce Rusya-Ukrayna savaşında gerilimi yükseltecek bir adım attı. ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:20 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:32
Joe Biden’dan giderayak kaos planı! Ukrayna’nın Amerikan silahlarıyla Rusya’yı vurmasına izin verdi

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ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden (AA)

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi Ukrayna konusunda yeni adım attı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden (AA)

UKRAYNA'YA VURMA İZNİ ÇIKTI

Buna göre ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)

BIDEN'DAN GİDERAYAK KAOS ADIMI

WP'ye açıklama yapan yetkililer, söz konusu politika değişikliğinde, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşması için Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.

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