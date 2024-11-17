Joe Biden’dan giderayak kaos planı! Ukrayna’nın Amerikan silahlarıyla Rusya’yı vurmasına izin verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)



BIDEN'DAN GİDERAYAK KAOS ADIMI



WP'ye açıklama yapan yetkililer, söz konusu politika değişikliğinde, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşması için Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.