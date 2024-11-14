Trump Ukrayna konusunda ne yapacak? ABD gazetesi Putin planını yazdı

ABD'nin 5 Kasım seçiminde zafer kazanan eski Başkan Donald Trump Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanırken yeni dönemde Ukrayna Savaşı'na yönelik politikaları da merakla bekleniyor. ABD gazetesi Wall Street Journal, "Trump ve Putin'in açık kişisel ilişkileri derin gerilimleri maskeliyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP "UKRAYNA SAVAŞINI BİTİRECEĞİM" DEMİŞTİ

Trump seçim öncesi vaatlerinde de seçim sonrası yaptığı zafer konuşmasında da Ukrayna ve Gazze'de savaşı bitireceğini söylemişti. Peki, kendisini Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek, iki büyük nükleer güçleri arasındaki gerilimi yatıştırmak ve küresel siyaseti yeniden düzenlemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sıcak ilişkisini kullanabilecek usta pazarlıkçı olarak tanımlayan Trump ne yapacak?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP GÖREVDEN AYRILINCA UÇURUM DERİNLEŞTİ

Trump'ın kendisini tanımladığı imajın iki liderin jeopolitik gerçeklikleriyle çeliştiğini belirten Wall Street Journal, ABD ve Rusya arasındaki uçurumun Trump'ın görevden ayrılmasının ardından daha da derinleştiğini belirtti.

PUTİN'DEN TRUMP'A ÖVGÜ

Rus lider, Trump'ın seçilmesinin ardından geçen hafta bir kamu forumunda onu "cesur" olarak nitelendirdi. Öte yandan Kremlin, Washington Post'un geçen hafta bir telefon görüşmesi yaptıklarına dair haberini yalanladı.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NDEN BU YANA BİR İLK

Wall Street Journal, ABD ve Rusya arasındaki krizin Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana hiç bu kadar yüksek olmadığını vurguladı. Rusya ABD'ye giden kargo veya yolcu uçaklarında yangın çıkarmaya yönelik gizli planlar da dahil olmak üzere Avrupa çapında sabotaj operasyonları yapmakla suçlanıyor.

RUSYA VE ABD SAVAŞA KİLİTLENDİ

Rusya ve ABD'nin Ukrayna'daki savaşa kilitlenmiş durumda olduğunu belirten Wall Street Journal, Putin'in Çin, İran ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere ABD'nin rakiplerinden oluşan bir koalisyonu güçlendirerek küresel güç dengesini değiştirmeye çalıştığını vurguladı.

ABD gazetesi Beyaz Saray ile Kremlin'in Ukrayna konusundaki politikalarının, Trump'ın sözlerini somut diplomatik atılımlara dönüştürüp dönüştüremeyeceğine bağlı olacağını belirtti.