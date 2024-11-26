PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Terör devleti İsrail sivilleri katletmeye devam ediyor!

Terör devleti İsrail, Gazzeli sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail'in Et-Tuffah mahallesinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 01:43 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 01:43
Terör devleti İsrail sivilleri katletmeye devam ediyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah mahallesinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Tuffah mahallesinde bir eve bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade eden görgü tanıkları, hedef alınan evin çevresinde büyük çapta hasar meydana geldiğini aktardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Netanyahu için çember daralıyor | Kamuda denetim genişliyor
Lübnan basınından flaş iddia! Biden ve Macron İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edecek | Ateşkesin içeriğinde ne var?
Vakıf Katılım
Netanyahu’nun sonu yaklaşıyor! G7 ülkelerinden tutuklama emrine ortak tutum kararı | Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı
İzmir Tüpraş Rafinerisi’nde patlama meydana geldi! İnceleme başlatıldı
Fırtına’dan gövde gösterisi! Trabzonspor Adana Demirspor’u 5-0 yendi
Ak Yatırım
AFAD duyurdu: Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem! | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti | Ukrayna ve Rusya arasında barış masası yeniden mi kuruluyor?
ABD’nin yni Başkanı Donald Trump’tan orduda temizlik planı! Bütün transların fişini çekecek
6 Şubat sonrası yaralar sarıldı ama birtakım kafalardaki enkaz kalkmadı! Ali Atay’a tepkiler çığ gibi: Bir lira yardımı varsa iade edin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den kreş açıklaması: İmamoğlu ve Özel alenen yalan söylüyor
2024 GSS PRİM BORCUNA AF MI GELİYOR? | GSS prim borçları silinecek mi? | Merakla beklenen açıklama geldi
Youssef En-Nesyri’den yönetime sürpriz talep!
Sarıyer’de fotoğraf çekerken rüzgardan denize düşüp kaybolan 2 kişinin kimlikleri belli oldu: Tatil için gelmişler | O anlar kamerada
SON DAKİKA