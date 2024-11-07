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Putin’den Trump’a hem tebrik hem övgü: Gerçek bir erkek

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimini kazanarak Beyaz Saray’da ikinci dönem başkanlığa hazırlanan Donald Trump’a bir tebrik de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi. Trump ile konuşmaya hazır olduğunu söyleyen Putin, yeni ABD başkanının temmuz ayında Pensilvanya’da uğradığı suikast girişiminin ardından “gerçek bir erkek gibi” davrandığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 22:00 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 14:21
Putin’den Trump’a hem tebrik hem övgü: Gerçek bir erkek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donald Trump'ı ABD seçimlerini kazanmasından dolayı kutladı ve Trump'ın seçim kampanyası sırasında bir suikast girişimine verdiği tepkiyi takdir ettiğini ifade etti. Trump ile diyaloğa hazır olduğunu söyleyen Putin, seçilmiş başkanın Pensilvanya'daki suikast girişiminin ardından "gerçek bir erkek gibi" davrandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)

PUTİN'DEN TRUMP'A ÖVGÜ: GERÇEK BİR ERKEK GİBİ

Putin, Trump'ın zaferiyle ilgili ilk açıklamalarını perşembe akşamı Karadeniz kıyısındaki Soçi'de düzenlenen bir tartışma forumunda yaptı.

Trump için "Cesur bir insan olduğu ortaya çıktı" diyen Putin, Trump'ın 14 Temmuz'da Butler, Pensilvanya'daki bir kampanya mitingi sırasında silahlı bir saldırganın kendisine ateş açmasının ardından sergilediği tutuma atıfta bulundu ve "İnsanlar olağanüstü durumlarda kim olduklarını gösterirler. Bu, bir insanın kendini ortaya koyduğu yerdir. Ve o da bence çok doğru bir şekilde, cesurca kendini gösterdi. Bir erkek gibi." dedi.

Putin, Trump'ın devlet başkanlığında son dönemini geçireceğini ve olabilecekleri bilmediğini dile getirerek, "(Trump tarafından) Rusya ile ilişkileri yeniden kurma, Ukrayna krizinin sona ermesine katkıda bulunma arzusuyla ilgili bazı şeyler ifade edildi. Bence bu en azından dikkate almaya değer." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)

"TRUMP İLE KONUŞMAYA HAZIRIM" DEDİ

Rusya'nın ABD'de halkın güvenerek seçtiği devlet başkanıyla çalışacağını daha önce ifade ettiğini söyleyen Putin, "Gerçekten de böyle olacak. Bu fırsatı onu ABD başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etmek için kullanmak istiyorum. Eğer herhangi biri temaslara devam etmek istiyorsa buna karşı değiliz." diye konuştu.

Putin, "Trump ile konuşmaya hazır mısınız?" şeklindeki soruya, "Hazırım, hazırım." karşılığını verdi.

Putin'in bu sözleri sonrası Trump'ın da görüşmeye olumlu adım attığı öğrenildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov. (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov. (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)

KREMLİN SÖZCÜSÜ "TEBRİK ETMEYİ PLANLAMIYOR" DEMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'de seçimi kazanan Donald Trump'ı tebrik etmeyi planlamadığını belirterek, "Burada hem doğrudan hem de dolaylı olarak ülkemize karşı savaşa müdahil olan bir hasım ülke söz konusu olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullanmıştı.

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