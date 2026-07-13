Venezuela'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Türkiye'den 30 ton insani yardım ulaştırıldı
Türkiye, Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından desteğini sürdürüyor. AFAD ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan toplam 30 ton insani yardım malzemesi, iki askeri kargo uçağıyla Venezuela'ya ulaştırıldı. Yardımlar arasında 275 çadır ile 7 ton tıbbi malzeme bulunurken, Türk arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları da Venezuela makamlarından takdir topladı.
Türkiye'nin deprem felaketinin ardından Venezuela'ya gönderdiği 30 ton insani yardım malzemesi, iki askeri kargo uçağıyla Simon Bolivar Havalimanı'na ulaştırıldı. Yardımları, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil birlikte karşıladı.
Karşılama törenine ayrıca depremlerin ardından Venezuela'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD ve UMKE yetkilileri de katıldı.
Sevkiyat kapsamında AFAD tarafından gönderilen 275 çadır, çadır kentlerin kurulması için gerekli ekipmanlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen yaklaşık 7 ton tıbbi malzeme ve ilaç Venezuela'ya teslim edildi.
TÜRK EKİPLERİNE ÖVGÜ
Büyükelçi Naci Aydan Karamanoğlu, iki büyük deprem felaketinin ardından Türk kurumlarının büyük bir gayret gösterdiğini, arama kurtarma ekiplerinin ise iki hafta boyunca büyük özveriyle görev yaptığını söyledi.
Karamanoğlu, Türk ekiplerinin çalışmalarının Venezuela'da büyük takdir topladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Venezuela makamları ve Venezuela halkı, ekiplerimizin çalışmalarından takdirle söz ediyor. Bu memnuniyet buradaki basına da yansıdı. Haberlerde Türk ekiplerinin ne kadar profesyonel ve özverili çalıştığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı personeline çok teşekkür etmek istiyorum."
Türk ekiplerinin görevlerini başarıyla tamamladığını belirten Karamanoğlu, şöyle devam etti: "Gerçekten burada büyük bir cesaret ve özveriyle Venezuelalı dostlarımızın yanında olduklarını gösterdiler. Bugün itibarıyla görevlerini tamamladılar ve kendilerini ülkemize yolcu ediyoruz. Ekiplerimizi almaya gelen iki uçağımız da yaklaşık 30 ton insani yardım malzemesini Venezuela'ya ulaştırdı."
TÜRKİYE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK
Türkiye'nin yardımlarının devam edeceğini vurgulayan Karamanoğlu, daha önce de AFAD, TİKA ve Türk Kızılayı aracılığıyla Venezuela'ya insani yardım ulaştırıldığını hatırlattı.
Karamanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"AFAD tarafından gönderilen 275 büyük çadırın yanı sıra çadır kentlerin kurulması için gerekli ekipmanlar ile yaklaşık 7 tona yakın tıbbi malzeme ve ilaç Venezuela'ya ulaştırıldı. Daha önce de AFAD, TİKA ve Türk Kızılayı aracılığıyla insani yardım desteğinde bulunmuştuk. Bu sevkiyatla birlikte yardımlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bundan sonra da desteklerimiz sürecek ve Türkiye, dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecek."
TÜRKİYE İLK YARDIMA KOŞAN ÜLKELERDEN BİRİ OLDU
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye'nin deprem felaketinin ilk anından itibaren gösterdiği dayanışmanın büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu karşılama ve her şeyden önce Türkiye halkının Venezuela ile gösterdiği dayanışma bizim için büyük anlam taşıyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez adına, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk hükümetine, Türk halkına, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na ve depremin ilk saatlerinden itibaren sürekli iletişim halinde olduğum Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu."
"ŞİMDİ YENİDEN İNŞA AŞAMASINA GEÇME ZAMANI"
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sahada görev yapan Türk arama kurtarma ekiplerine Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından "Venezuela Kahramanları Nişanı" takdim edildiğini hatırlatarak, Türkiye'ye teşekkür etti.
Gil, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sürecin başında yer alan afet müdahale tugayına, arama kurtarma operasyonlarında bizlerle el ele veren Türkiye'nin en seçkin, en iyi yetişmiş uzmanlarına teşekkür ediyoruz. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz. Bugün yeni bir insani yardımı daha teslim alıyoruz. Şimdi, yeniden inşa aşamasına geçme zamanı."
Ne olmuştu?
Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremleri doğrularken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) depremlerin yol açtığı fiziksel hasarın 6,7 milyar dolar olduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede can kaybının artmasından endişe edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, AFAD, UMKE, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı ve Türk Kızılayı aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemeleri sevk etti. Son olarak gönderilen 30 tonluk insani yardım ile Türkiye'nin Venezuela'ya desteği bir kez daha sürdürüldü.