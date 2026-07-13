Venezuela'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Türkiye'den 30 ton insani yardım ulaştırıldı

Karşılama törenine ayrıca depremlerin ardından Venezuela'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD ve UMKE yetkilileri de katıldı.

TÜRK EKİPLERİNE ÖVGÜ Büyükelçi Naci Aydan Karamanoğlu, iki büyük deprem felaketinin ardından Türk kurumlarının büyük bir gayret gösterdiğini, arama kurtarma ekiplerinin ise iki hafta boyunca büyük özveriyle görev yaptığını söyledi.

Sevkiyat kapsamında AFAD tarafından gönderilen 275 çadır, çadır kentlerin kurulması için gerekli ekipmanlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen yaklaşık 7 ton tıbbi malzeme ve ilaç Venezuela'ya teslim edildi.

Türkiye, Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye iki askeri kargo uçağıyla 30 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Reuters ve AA'dan alınmıştır.)

Karamanoğlu, Türk ekiplerinin çalışmalarının Venezuela'da büyük takdir topladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela makamları ve Venezuela halkı, ekiplerimizin çalışmalarından takdirle söz ediyor. Bu memnuniyet buradaki basına da yansıdı. Haberlerde Türk ekiplerinin ne kadar profesyonel ve özverili çalıştığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı personeline çok teşekkür etmek istiyorum."

Türk ekiplerinin görevlerini başarıyla tamamladığını belirten Karamanoğlu, şöyle devam etti: "Gerçekten burada büyük bir cesaret ve özveriyle Venezuelalı dostlarımızın yanında olduklarını gösterdiler. Bugün itibarıyla görevlerini tamamladılar ve kendilerini ülkemize yolcu ediyoruz. Ekiplerimizi almaya gelen iki uçağımız da yaklaşık 30 ton insani yardım malzemesini Venezuela'ya ulaştırdı."

TÜRKİYE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK



Türkiye'nin yardımlarının devam edeceğini vurgulayan Karamanoğlu, daha önce de AFAD, TİKA ve Türk Kızılayı aracılığıyla Venezuela'ya insani yardım ulaştırıldığını hatırlattı.

Karamanoğlu, şu ifadeleri kullandı: