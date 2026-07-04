Venezuela'da Türk ekibine "kahramanlık" nişanı!
Venezuela'da yaşanan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarında hayati rol oynayan Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD ekiplerine Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından kahramanlık nişanı verildi. Enkaz altından can kurtaran 6 arama kurtarma köpeği de madalyayla ödüllendirildi. Rodriguez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmek üzere hazırlanan teşekkür mektubunu ve nişanı ise Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu’na teslim etti.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede deprem nedeniyle görev yapan yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi.
Venezuela'da 24 Haziran 2026 tarihinde yerel saatle 18.04'te önce 7,2 büyüklüğünde, 38 saniye sonra ise 7,5 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem meydana geldi. Kuzey Venezuela kıyılarında peş peşe yaşanan bu depremler, 1900'den beri kaydedilen en güçlü sarsıntılar olarak Caracas ve La Guaira başta olmak üzere geniş bir alanda ağır yıkıma yol açtı.
Rodriguez, Venezuela'da depremden en çok etkilenen La Guaira'da, yabancı arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu La Guaira Limanı'nı ziyaret etti.
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ile Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in de katıldığı ziyarette Rodriguez, arama kurtarma ekiplerinin liderlerine "Venezuela Kahramanı" nişanı verdi.
TÜRK EKİBİNE KAHRAMANLIK NİŞANI
Rodriguez, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e de kahramanlık nişanı takdim etti.
Türk arama kurtarma ekiplerinin enkazlarda hayati rol oynayan 6 köpeğine de Venezuela'nın Kahraman Köpeği nişanı verildi.
Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Büyükelçi Karamanoğlu, Rodriguez'in yabancı arama kurtarma ekiplerine yönelik teşekkür töreni düzenlediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Delcy Rodriguez, bu törende kampta bulunan arama kurtarma ekiplerine, bizim ülkemizden gelen arama kurtarma ekibine, ekip liderlerine madalya taktı. Ayrıca Türkiye devletimiz için de Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür mektubu ve teşekkür nişanı tebliğ etti. Bu nişanı Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere ekibimizle beraber göndereceğiz. Bu törende ayrıca güzel bir anı da oldu, burada ekiplerimizle beraber görev yapan köpeklerimize de madalya takıldı. Onların da burada yaptığı kıymetli çalışma ödüllendirilmiş oldu."
Rodriguez'in teşekkür mesajına değinen Karamanoğlu, "Rodriguez, bana nişanı tebliğ ederken Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ettiğini, Türk halkına teşekkür ettiğini, depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin, Venezuela'nın her zaman yanında olduğunu ve bundan dolayı da şükran duyduklarını söyledi. Umuyoruz ki Venezuela'nın başına bir daha böyle bir felaket gelmez ama bu süreçte Venezuela halkının yanında her zaman olduk." ifadelerini kullandı.
"Venezuela Kahramanı" nişanı, yıkıcı depremlerin vurduğu Venezuela'da görev yapan yabancı arama kurtarma ekiplerine verilmek üzere oluşturuldu.