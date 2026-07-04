Venezuela'da Türk ekibine "kahramanlık" nişanı!

Venezuela'da 24 Haziran 2026 tarihinde yerel saatle 18.04'te önce 7,2 büyüklüğünde, 38 saniye sonra ise 7,5 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem meydana geldi. Kuzey Venezuela kıyılarında peş peşe yaşanan bu depremler, 1900'den beri kaydedilen en güçlü sarsıntılar olarak Caracas ve La Guaira başta olmak üzere geniş bir alanda ağır yıkıma yol açtı.

Rodriguez'in teşekkür mesajına değinen Karamanoğlu, "Rodriguez, bana nişanı tebliğ ederken Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ettiğini, Türk halkına teşekkür ettiğini, depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin, Venezuela'nın her zaman yanında olduğunu ve bundan dolayı da şükran duyduklarını söyledi. Umuyoruz ki Venezuela'nın başına bir daha böyle bir felaket gelmez ama bu süreçte Venezuela halkının yanında her zaman olduk." ifadelerini kullandı.

"Venezuela Kahramanı" nişanı, yıkıcı depremlerin vurduğu Venezuela'da görev yapan yabancı arama kurtarma ekiplerine verilmek üzere oluşturuldu.

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Dünya