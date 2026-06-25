Başkan Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem desteği: Türkiye olarak Venezuelalı dostlarımızın yanındayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından destek mesajı paylaştı. Erdoğan, "Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından destek mesajı paylaşarak "Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.''Dostlarımızın yanındayız''
VENEZUELA'DA ÇİFTE DEPREM
Venezuela yaklaşık 40 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü depremle sarsıldı.
Depremler başkent Caracas başta olmak üzere ülkenin batı bölgelerinde çok sayıda binanın çökmesine yol açtı. Enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceğini bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK: DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından destek mesajı paylaştı.
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." dedi.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız."