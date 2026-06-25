Başkan Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem desteği: Türkiye olarak Venezuelalı dostlarımızın yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından destek mesajı paylaşarak "Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı. ''Dostlarımızın yanındayız'' VENEZUELA'DA ÇİFTE DEPREM

Venezuela yaklaşık 40 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü depremle sarsıldı.

Depremler başkent Caracas başta olmak üzere ülkenin batı bölgelerinde çok sayıda binanın çökmesine yol açtı. Enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceğini bildirdi.