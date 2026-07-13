Bangkok'ta eğlence mekanında yangın: En az 27 kişi öldü

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan bazı kişilerin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi. Charnvirakul, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Charnvirakul, mekanda sahne alan bir müzisyenin elektrikler kesilmeden önce sahnenin yakınındaki bir elektrik panosundan duman yükseldiğini gördüğünü aktardığını belirtti. Elektrik kesintisinin ardından bir patlama sesi duyulduğunu ve kısa sürede mekanı yoğun dumanın kapladığını söyleyen Başbakan Charnvirakul, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün işletmenin arka kısmındaki tuvaletlerde bulunduğunu ifade etti.

BANGKOK DAHA ÖNCE DE GECE KULÜBÜ YANGINLARINA SAHNE OLDU

Santika Club Yılbaşı Faciası (2009): 1 Ocak 2009 tarihinde Bangkok'un ünlü eğlence merkezi Ekkamai'deki "Santika Club"da yılbaşı kutlamaları sırasında yangın çıktı. Kapalı alandaki havai fişek gösterisi nedeniyle başlayan faciada 66 kişi yaşamını yitirdi, 200'den fazla kişi yaralandı. Bu olay, Tayland tarihinin en ölümcül gece kulübü yangını olarak bilinmektedir.

Bangkok Otel Yangınları (2024 ve 1997): Şehirdeki turistik otellerde de geçmişte ölümlü yangınlar yaşanmıştır. Örneğin; Aralık 2024'ün son günlerinde Bangkok'taki bir otelde çıkan yangında 3 yabancı turist hayatını kaybetmiş, 1997 yılındaki New Peninsula Oteli yangınında da benzer can kayıpları ve panikler meydana gelmiştir.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya