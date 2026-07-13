Bangkok'ta eğlence mekanında yangın: En az 27 kişi öldü
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir eğlence mekanında çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti. Chatuchak bölgesindeki bir barda meydana gelen olayda, elektrik kesintisi ve patlamanın ardından yükselen alevler panik yaratırken, yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Olay yerinde açıklama yapan Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün işletmenin arka kısmındaki tuvaletlerde bulunduğunu bildirdi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir eğlence mekanında çıkan yangında en az 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gece saatlerinde bir eğlence mekanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yerel kaynaklara göre, başkentin Chatuchak bölgesindeki bir barda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti.
ÖNCE DUMAN SONRA PATLAMA
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işletmenin girişinden şiddetli alevlerin ve yoğun dumanların yükseldiği görülürken, vatandaşların panik içinde kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.Tayland'da bar yangını faciası: En az 27 kişi hayatını kaybetti
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı bildirildi.
BAŞBAKAN OLAY YERİNDE AÇIKLADI
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan bazı kişilerin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi. Charnvirakul, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Charnvirakul, mekanda sahne alan bir müzisyenin elektrikler kesilmeden önce sahnenin yakınındaki bir elektrik panosundan duman yükseldiğini gördüğünü aktardığını belirtti. Elektrik kesintisinin ardından bir patlama sesi duyulduğunu ve kısa sürede mekanı yoğun dumanın kapladığını söyleyen Başbakan Charnvirakul, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün işletmenin arka kısmındaki tuvaletlerde bulunduğunu ifade etti.
BANGKOK DAHA ÖNCE DE GECE KULÜBÜ YANGINLARINA SAHNE OLDU
Santika Club Yılbaşı Faciası (2009): 1 Ocak 2009 tarihinde Bangkok'un ünlü eğlence merkezi Ekkamai'deki "Santika Club"da yılbaşı kutlamaları sırasında yangın çıktı. Kapalı alandaki havai fişek gösterisi nedeniyle başlayan faciada 66 kişi yaşamını yitirdi, 200'den fazla kişi yaralandı. Bu olay, Tayland tarihinin en ölümcül gece kulübü yangını olarak bilinmektedir.
Bangkok Otel Yangınları (2024 ve 1997): Şehirdeki turistik otellerde de geçmişte ölümlü yangınlar yaşanmıştır. Örneğin; Aralık 2024'ün son günlerinde Bangkok'taki bir otelde çıkan yangında 3 yabancı turist hayatını kaybetmiş, 1997 yılındaki New Peninsula Oteli yangınında da benzer can kayıpları ve panikler meydana gelmiştir.