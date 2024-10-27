Avrupa’nın büyük bölümünde, yaz saati uygulaması sona erdi

Avrupa'nın büyük bölümünde, dün gece yaz saati uygulaması sona erdi ve saatler bir saat geri alındı. Ancak Türkiye, 2016'dan bu yana uyguladığı kalıcı yaz saati düzenlemesi nedeniyle saatleri geri almadı. Birçok ülke, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bu geçişi gerçekleştirirken, Türkiye'nin kalıcı yaz saati uygulaması enerji tasarrufu sağladığı için yürürlükte.Avrupa'nın kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıkacak.

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