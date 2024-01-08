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Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde başlayan kalıcı yaz saati uygulamasıyla 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kalıcı yaz saati uygulamasının başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne kadar 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını bildirdi. Uygulama, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde başlamıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, uygulamanın başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne sağlanan tasarrufun parasal karşılığının meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar lira olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 12:36 Güncelleme 08 Ocak 2024, 12:53
Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde başlayan kalıcı yaz saati uygulamasıyla 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı!

2016 yılında ana muhalefet partisi CHP tarafından yalan ve iftiralarla hedef alınan kalıcı yaz saati uygulamasının meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar lira tasarruf sağladığı bildirildi.

10 MİLYAR KİLOVATSAAT ENERJİ TASARRUFU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kalıcı yaz saati uygulamasının başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne kadar 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını bildirdi.

BAKAN BAYRAKTAR SORU ÖNERGESİNİ CEVAPLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik yazılı soru önergesine cevap verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan analizler sonucunda sabit saat uygulamasına geçildiği ifade edilen cevapta, uygulamanın başlamasından önce saat 17.00'de gerçekleşen puant tüketim değerinin sabit saat uygulamasından sonra ilerleyen saatlere doğru dağıldığı ve bu suretle önemli ekonomik, çevresel fayda elde edildiği vurgulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Uygulamanın başladığı Ekim 2016'dan bu yana 10 milyar kWh enerji tasarrufu sağlanmış olup, bu tüketimin parasal karşılığı meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar liradır. Ülkemiz eğitim sisteminde tekli öğretim 09.00-15.00 saatleri arasında, ikili öğretim ise 07.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir. 07.00-09.00 saatleri arasında ikili eğitime devam eden ve sabit saat uygulamasından etkilenen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte sabit saat uygulamasına ilişkin olarak, Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2019 tarihinde kabul edilen teklif ile üye ülkelere tek saat uygulamasına geçmeyi tavsiye etmiştir."

Uygulama, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde başlamıştı. Kalıcı yaz saati uygulaması 2016'da Türkiye'de hayata geçirildi. Uygulama enerjide verimliliği artırırken, Türkiye'de nüfusun büyük bölümününü gün ışığından daha uzun süreler faydalanmasını sağladı.

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