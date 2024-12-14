Nikki Haley’den Trump’a Başkan Erdoğan tavsiyesi: Kilit rol Türkiye’de

ABD'nin eski BM Büyükelçisi Nikki Haley, katıldığı bir programda söyleri sözlerle gündem oldu. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmak için Donald Trump ile yarışan Halley, 47. Başkan seçilen Donald Trump'a ilk iş Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini tavsiye etti.

NIKKY HALEY'DEN TRUMP'A "ERDOĞAN" TAVSİYESİ

Fox News'te katıldığı bir programda konuşan Haley, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'ndaki rolüne dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

Trump için büyük bir fırsat var. Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak. Şunu unutmayın ki Ukrayna-Rusya savaşında Erdoğan, Ukrayna'nın tarafında. Eğer Trump, İran'ı zayıflatmak ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa bir son vermek istiyorsa, bunun başlıca yolu Türkiye ve Erdoğan ile iletişime geçmesi gerekir.

Halley, 47. Başkan seçilen Donald Trump’a ilk iş Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini tavsiye etti, Takvim Ekran Görüntüsü

"KİLİT ROL TÜRKİYE'DE"

Haley daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Türkiye, İran'ı zayıflatma ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirme konusunda kilit bir rol oynuyor. İşte Trump'ın bunu kendi lehine nasıl kullanabileceği. Şimdi izleyin" ifadelerini kullandı.

Halley, 47. Başkan seçilen Donald Trump’a ilk iş Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini tavsiye etti, Takvim Ekran Görüntüsü

ÖN SEÇİMDE TRUMP İLE YARIŞTI

Eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, Kasım 2024 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından biriydi. Mart ayında 15 eyalette birden yapılan "Süper Salı" ön seçiminde Trump'a karşı yarışan Halley, aldığı ağır yenilginin ardından başkanlık kampanyasını askıya aldı. Böylece Donald Trump, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin tek adayı kaldı.

Nikki Haley ve Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

Güney Carolina'nın Charleston kentinde yaptığı konuşmada Trump'ı desteklemeyen Haley, "Partimiz içinde ve dışında kendisini desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'ın elinde. Ve umarım bunu başarır. Artık kampanyamı askıya alma zamanı geldi. Amerikalıların seslerini duyurmalarını istediğimi söylemiştim. Bunu yaptım. Hiçbir pişmanlığım yok." diye konuştu.