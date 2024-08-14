Trupm’ın Virginia’daki seçim ofisine hırsız girdi

ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın Virginia eyaletindeki Ashburn bölgesinde bulunan seçim ofisine hırsız girdi. Olay, Trump'ın kampanyası tarafından kiralanan ve aynı zamanda Virginia 10. Bölge Cumhuriyetçi Komitesi'nin merkezi olarak hizmet veren ofiste meydana geldi.

ABD’nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump

Yetkililer, şüphelinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde koyu renkli kıyafetler giydiğini, şapka taktığını ve sırt çantası taşıdığını belirtti. Hırsızlık olayında herhangi bir şeyin çalınıp çalınmadığı henüz netleşmedi.

Donald Trump’ın Virginia eyaletindeki Ashburn bölgesinde bulunan seçim ofisine hırsız girdi

Loudoun Şerifi Mike Chapman yaptığı açıklamada, "Herhangi bir siyasi kampanyanın ya da partinin ofisine zorla girilmesi nadir görülen bir durumdur. Şüphelinin kimliğini tespit etmeye, olayın nedenini araştırmaya ve ne çalınmış olabileceği gibi geride ne bırakılmış olabileceğini de belirlemeye kararlıyız" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Trump'ın seçim ekibinden ise henüz açıklama yapmadı.