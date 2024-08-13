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ABD'den soykırıma destek: İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi!

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın içerisinde savaş uçaklarının yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 23:33 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 23:59
ABD’den soykırıma destek: İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi!

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Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

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20 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATIŞINA ONAY VERDİ
ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın içerisinde savaş uçaklarının yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu.

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ABD Savunma Bakanlığı, satışı onaylanan silahların yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki F-15 jetleri ve ekipmanları, yaklaşık 774 milyon dolar değerinde tank mühimmatı ve 583 milyon dolar değerinde askeri araçlar olduğunu aktardı.

İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiİsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye gönderilen onay bildiriminde, silah satışının "İsrail'in mevcut ve gelecekteki düşman tehditlerini karşı koyma kapasitesini artıracağı" ifadeleri yer aldı.

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