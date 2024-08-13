ABD’den soykırıma destek: İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi!

Soykırımcı İsrail 'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi 'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı , İsrail'e milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

Katliama 20 milyar dolar destek

ABD Savunma Bakanlığı, satışı onaylanan silahların yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki F-15 jetleri ve ekipmanları, yaklaşık 774 milyon dolar değerinde tank mühimmatı ve 583 milyon dolar değerinde askeri araçlar olduğunu aktardı.