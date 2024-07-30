ABD Gizli Servisi, Donald Trump’a yönelik suikast hakkında ifade verdi| ’’Gördüğüm şey beni utandırdı’’

ABD Gizli Servis Direktörü Roland Rowe

GİZLİ SERVİS DİREKTÖRÜ 'UTANDIĞINI' SÖYLEDİ

ABD'de Gizli Servis'in Trump'a suikast girişiminin yankıları sürüyor. Gizli Servis Direktörü Roland Rowe, Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vererek 'utandığını' ifade etti. Rowe, geçen hafta Gizli Servis'in başına geçmesinden bu yana ilk kez Kongre'de ifade verdi.

Rowe, Senato'nun Adalet Komisyonu ve İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu'ndaki açılış konuşmasında, 13 Temmuz'daki mitingin gerçekleştiği yeri ziyaret ettiğini ve Thomas Matthew Crooks'un ateş açtığı çatıda yattığını söyledi.