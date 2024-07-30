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ABD Gizli Servisi, Donald Trump'a yönelik suikast hakkında ifade verdi| ''Gördüğüm şey beni utandırdı''

ABD Gizli Servis Direktörü, 13 Temmuz'da mitingi esnasında eski Başkan Trump'a suikast girişiminin düzenlendiği çatının güvenliğine dair verdiği ifadede "savunma" yapamadı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 18:57 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 20:26
ABD Gizli Servisi, Donald Trump’a yönelik suikast hakkında ifade verdi| ’’Gördüğüm şey beni utandırdı’’

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ABD Gizli Servis Vekil Direktörü Roland Rowe, 13 Temmuz'da eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" söyledi.

ABD Gizli Servis Direktörü Roland RoweABD Gizli Servis Direktörü Roland Rowe

GİZLİ SERVİS DİREKTÖRÜ 'UTANDIĞINI' SÖYLEDİ

ABD'de Gizli Servis'in Trump'a suikast girişiminin yankıları sürüyor. Gizli Servis Direktörü Roland Rowe, Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vererek 'utandığını' ifade etti. Rowe, geçen hafta Gizli Servis'in başına geçmesinden bu yana ilk kez Kongre'de ifade verdi.

Rowe, Senato'nun Adalet Komisyonu ve İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu'ndaki açılış konuşmasında, 13 Temmuz'daki mitingin gerçekleştiği yeri ziyaret ettiğini ve Thomas Matthew Crooks'un ateş açtığı çatıda yattığını söyledi.

"Görüş açısını değerlendirmek için yüzüstü yattım. Gördüğüm şey beni utandırdı. Kariyerli bir kolluk kuvveti görevlisi ve Gizli Servis'te 25 yıllık bir kıdemli olarak, benzer hataların gelecekte yaşanmasını önlemek için o çatının neden daha iyi güvence altına alınmadığını savunamam."

Eski ABD Başkanı Donald TrumpEski ABD Başkanı Donald Trump

GÜVENİRLİĞİ 'SAVUNAMADI'

Roland Rowe, zanlı Thomas Matthew Crooks'un, Trump'a suikast girişiminde bulunduğu çatının neden güvenli hale getirilmediği konusunu da "savunamayacağını" ifade etti.

Suikast girişiminden sonra benzeri alanların güvenlik planının artık birden fazla yetkili tarafından inceleneceğini belirten Rowe, "Ne Gizli Servis keskin nişancıları ne de eski Başkan'ın güvenlik ekibinin üyeleri, çatıda ateşli silah taşıyan bir adam olduğundan haberdardı." şeklinde konuştu.

Donald Trump'a suikast girişimi, 13 Temmuz.Donald Trump'a suikast girişimi, 13 Temmuz.

GİZLİ SERVİS MENSUPLARINA YAPTIRIM

Trump'ın kişisel koruma ekibinden herhangi birinin veya karşı keskin nişancıların, saldırgandan haberdar olup olmadığını da bilmediğini belirten Rowe, bazı Gizli Servis mensuplarına karşı yaptırım uygulanacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Crooks'u öldüren Gizli Servis keskin nişancısının bir saldırganı durdurmak için "ölümcül güç kullanma konusunda tam takdir yetkisine" sahip olduğunu ve ateş etmek için izin almasına gerek olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle

ESKİ DİREKTÖR İSTİFA ETMİŞTİ

Eski ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, 22 Temmuz'da Temsilciler Meclisi'nde katıldığı oturumda eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Kongre üyelerinin istifa baskısına dayanamayarak ertesi gün görevinden ayrılmıştı.

Cheatle'ın istifasının ardından yardımcısı Rowe, vekaleten direktörlük görevini devralmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald TrumpEski ABD Başkanı Donald Trump

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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