Gazze’de ateşkeste sona gelindi! Yetkililer tarih verdi! Temel hatlar şekillendi

İsrail ordusu, aylardır Gazze'de insanlık dışı bir soykırım işliyor. Ateşkesin olacağına dair umutlar her geçen gün azalırken, Hamas'ın elindeki her bir rehine için en az 12 Filistinli mahkûmun serbest bırakılması üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

Uluslararası bağımsız gözlemcilerin tahminlerine göre Hamas'ın elinde ölü veya diri 118-120 rehine bulunuyor.