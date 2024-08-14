Gazze’de ateşkeste sona gelindi! Yetkililer tarih verdi! Temel hatlar şekillendi





Pazarlık, Hamas'ın elindeki her bir rehine için asgari 12 Filistinli hükümlünün serbest bırakılması üzerine yoğunlaştı. Ateşkesin birkaç hafta içinde gerçekleşmesinin mümkün olduğu kaydedildi.



İslami Cihad ve farklı grupların da elinde rehineler bulunduğu için sayı net olarak bilinmese de Hamas'ın elinde ölü veya diri 118-120 rehine bulunduğu öngörülüyor.





ATEŞKES BASKISI ARTIYOR

Hamas'ın, müzakerelerde yapıcı tutum sergileyerek, olumlu bir noktaya gelmesi üzerine CIA Başkanı, Türkiye'ye teşekkür ederek, "Ankara'nın, Hamas'ın bu noktaya gelmesinde çok katkısı olduğunu" kayda geçirdi.



Güvenlik kaynaklarının analizine göre, sahada ve müzakere sürecindeki durum masaya yatırıldığında değerlendirildiğinde Hamas'ın direnişi sürdürebilecek gücü mevcut.





Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre; Hamas'ın, İsrail'i yenemeyeceği ama İsrail'in zafer kazanmasına da müsaade etmeyeceği değerlendiriliyor. İsrail Başbakanı Netenyahu'nun, Haniye suikastı dahil son operasyonlarla ülke içinde elinin güçlendiği ve müzakerelere eli güçlü şekilde oturmak istediği düşünülüyor.



ABD'nin gerek kendi vatandaşları gerekse uluslararası kamuoyunun çağrıları ve artan protestolar nedeniyle İsrail üzerinde ateşkes noktasında baskısını arttırdığı gözlemleniyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN