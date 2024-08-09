Gizli servis itirafı kamerada! Donald Trump'a suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yerel bir polisin girişimden önce Gizli Servis'i uyardığını söylediği duyuluyor. Bilindiği üzere Donald Trump'ın vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti. İşte o görüntüler...
Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
GİZLİ SERVİS'İ UYARIYOR
ABD'de 13 Temmuz'da eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yayımlanan yeni videolarda, yerel bir polisin girişimden önce Gizli Servis'i uyardığını söylediği duyuluyor.
Washington Post gazetesinin internet sayfasında, eski Başkan Trump'a suikast girişiminin dakikalar öncesine ve sonrasına ait vücut kamerasıyla çekilen videolar paylaşıldı.