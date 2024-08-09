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Gizli servis itirafı kamerada! Donald Trump'a suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yerel bir polisin girişimden önce Gizli Servis'i uyardığını söylediği duyuluyor. Bilindiği üzere Donald Trump'ın vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 14:20 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 15:44
Gizli servis itirafı kamerada! Donald Trump’a suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gizli servis itirafı kamerada! Donald Trump’a suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı 2

GİZLİ SERVİS'İ UYARIYOR

Göz göre göre suikast

ABD'de 13 Temmuz'da eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yayımlanan yeni videolarda, yerel bir polisin girişimden önce Gizli Servis'i uyardığını söylediği duyuluyor.

Gizli servis itirafı kamerada! Donald Trump’a suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı 3

Washington Post gazetesinin internet sayfasında, eski Başkan Trump'a suikast girişiminin dakikalar öncesine ve sonrasına ait vücut kamerasıyla çekilen videolar paylaşıldı.

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