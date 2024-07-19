Donald Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk konuşma: Her yer kanla doluydu

Eski ABD başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, ABD'nin Milwaukee eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin kapanış toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Konuşmasına "Adaylığınızı kabul ediyorum" diyen Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

Güvenlik, zenginlik ve varlığın olacağı bir gelecek yaratacağız. Sizin önünüzde güven ve umut vermek için buradayım. Amerikan halkına minnettarım. Bana destek verdiniz. 4 ay içinde harika bir başarıya ulaşacağız. Amerikalılar olarak ortak bir kadere sahibiz, birlikte yükseliyoruz ve düşüyoruz.

"HER YER KANLA DOLUYDU"

Suikast anını da anlatan Trump, "Güzel bir gündü. Müzik oldukça yüksekti ve sahneye çıktım. Herkes bana tezahürat ediyordu ve benim arkamda ve sağımda büyük bir ekran vardı. Ekrandaki grafiği görmek için sağıma döndüm. çok yüksek bir ses duydum, bir şeyin bana vurduğunu duydum. Sağ elimi kulağıma götürdüm, her taraf kanla doluydu. Saldırı altında olduğumuzu anladım ve yere çömeldim. Cesur gizli servis elemanları sahneye koştular. Büyük bir risk alıp üstüme atladılar. Kafamı çevirmeseydim, suikastçı hedefini başarıyla vurmuş olacaktı ve ben bugün burada olamayacaktım." ifadelerini kullandı.