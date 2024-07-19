PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Donald Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk konuşma: Her yer kanla doluydu

Eski ABD başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin kapanış toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Suikast anını anlatan Trump, "Bir şeyin bana vurduğunu duydum. Sağ elimi kulağıma götürdüm, her taraf kanla doluydu. Kafamı çevirmeseydim suikastçı hedefini başarıyla vurmuş olacaktı ve ben bugün burada olamayacaktım" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 06:20 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 06:37
Donald Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk konuşma: Her yer kanla doluydu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eski ABD başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, ABD'nin Milwaukee eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin kapanış toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Konuşmasına "Adaylığınızı kabul ediyorum" diyen Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

Güvenlik, zenginlik ve varlığın olacağı bir gelecek yaratacağız. Sizin önünüzde güven ve umut vermek için buradayım. Amerikan halkına minnettarım. Bana destek verdiniz. 4 ay içinde harika bir başarıya ulaşacağız. Amerikalılar olarak ortak bir kadere sahibiz, birlikte yükseliyoruz ve düşüyoruz.

"HER YER KANLA DOLUYDU"
Suikast anını da anlatan Trump, "Güzel bir gündü. Müzik oldukça yüksekti ve sahneye çıktım. Herkes bana tezahürat ediyordu ve benim arkamda ve sağımda büyük bir ekran vardı. Ekrandaki grafiği görmek için sağıma döndüm. çok yüksek bir ses duydum, bir şeyin bana vurduğunu duydum. Sağ elimi kulağıma götürdüm, her taraf kanla doluydu. Saldırı altında olduğumuzu anladım ve yere çömeldim. Cesur gizli servis elemanları sahneye koştular. Büyük bir risk alıp üstüme atladılar. Kafamı çevirmeseydim, suikastçı hedefini başarıyla vurmuş olacaktı ve ben bugün burada olamayacaktım." ifadelerini kullandı.

Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Savaş sözleri yankılandı! Gözyaşlarına hakim olamadı! Beklenmedik hamleTrump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Savaş sözleri yankılandı! Gözyaşlarına hakim olamadı! Beklenmedik hamle

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Osmanlı Devleti’nden derin izler taşıyor... Restorasyon tamamlandı! Yıldız Sarayı’nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Emekliye yeni maaş rehberi: Zam ve fark hesabı nasıl yatırılıyor? e-Devlet’te yazan tutarlar neyi gösteriyor? Neler güncellenecek, ne zaman ödenecek?
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Metin Akpınar’a ikinci şok! Duygu Nebioğlu’dan bomba açıklama: Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek
Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! Yıldız forvet geliyor
İzmir’de ormanlık alanda yangın | Uçak seferlerinde aksama! Tahliyeler başladı
Adidas Bella Hadid’i reklam yüzü yaptı: Terör devleti İsrail çıldırdı! Ünlü markaya özür diletti
ABD’de siyasete bomba gibi düşen iddia: Joe Biden havlu mu atıyor? | Hafta sonu sona erebilir!
Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...
TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! Kimlerin istifasını istedi! Başkan Erdoğan’a teşekkür Erdoğan’dan tebrik...
Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMM’de mağdur ailelere saldırdı! AK Parti’den sert tepki: Bunlar hayvansever değil
Joe Biden’a adaylıktan çekil baskısı... ABD basını kaşıyor... Barack Obama topa girdi!
İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında yeni gelişme: 14 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel’den taraftara Talisca müjdesi! Resmen açıkladı
Başkan Erdoğan suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü... Seçim mesajı!
SON DAKİKA