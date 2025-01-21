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Trump'tan Putin açıklaması! Yakın zamanda diyerek duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerine imza attıktan hemen sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile ne zaman görüşeceklerine ilişkin açıklama yaptı. Basın mensuplarına konuşan Trump, Putin ile "yakın zamanda" görüşeceklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 06:46 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 06:59
Trump’tan Putin açıklaması! Yakın zamanda diyerek duyurdu

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    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerine imza attıktan hemen sonra basın mensuplarına konuştu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yakın zamanda" görüşeceklerini bildirdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, ReutersRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

    TRUMP İLE PUTİN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

    Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini kaydeden Trump, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini ise bilmediğini ifade etti.

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    Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme arzusunu dile getirerek bu konuda bir anlaşma yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin anlaşma konusunda istekli olduğunu belirten Trump, "(Putin) Bence anlaşma yapmayarak Rusya'yı mahvediyor. Bence Rusya'nın başı büyük belaya girecek. Ekonomilerine ve enflasyona bir bakın. Umarım bir anlaşma yapmak ister." diye konuştu.

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    PUTİN'DEN TRUMP'A TEBRİK TELEFONU

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ı arayarak yeni görevinden dolayı tebriklerini iletmişti. ABD'li mevkidaşı ile diyaloğa hazır olduğunu söyleyen Putin'in Ukrayna Savaşı konusunda "Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz. Rusya'nın çıkarları için savaşacağız." şeklinde konuştuğu belirtilmişti.

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